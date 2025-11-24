Доц. д-р Спас Спасков: Младите лекари не могат да формулират ясно искането си

Това заяви доцент Спас Спасков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Лекарят обясни, че когато човек има болка, то трябвало да отиде с някакво приемливо предложение за разрешаването на този проблем с болката, защото така шансът за успешна развръзка бил много по-голям.
Според доцент д-р Спасков младите специалисти са грешно информирани. По думите му на тях им било внушено, че ако крещят и викат, това ще разреши проблема.
