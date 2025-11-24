НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 24.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Доц. д-р Спас Спасков: Младите лекари не могат да формулират ясно искането си

          0
          49
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Младите лекари не могат да формулират ясно искането си.“

          Това заяви доцент Спас Спасков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          „Тогава, когато отивате и казвате, че трябва да ви дадат пари, защото сте сме много умни, красиви и т.н., това е доста неефективен начин за обсъждане на даден проблем и търсене на решението му“, обясни гостът.

          - Реклама -

          Лекарят обясни, че когато човек има болка, то трябвало да отиде с някакво приемливо предложение за разрешаването на този проблем с болката, защото така шансът за успешна развръзка бил много по-голям.

          „Тогава, когато просто отиваш и не поставяш проблема си, а искаш да го прехвърлиш и да го превърнеш в национален, диалогът няма да може да върви добре“, каза лекарят.

          Според доцент д-р Спасков младите специалисти са грешно информирани. По думите му на тях им било внушено, че ако крещят и викат, това ще разреши проблема.

          „Вярно е, че имаше такива моменти, в които с някакъв протест на отделни групи от населението на България (транспорт, армия и др.) се разрешаваха проблеми. Когато става дума за леярската професия обаче има много по-лек начин за разрешаването на тези проблеми и това е да не ограничаваме младите лекари, когато става дума за тяхната професионална отговорност“, заяви гостът.

          „Младите лекари не могат да формулират ясно искането си.“

          Това заяви доцент Спас Спасков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          „Тогава, когато отивате и казвате, че трябва да ви дадат пари, защото сте сме много умни, красиви и т.н., това е доста неефективен начин за обсъждане на даден проблем и търсене на решението му“, обясни гостът.

          - Реклама -

          Лекарят обясни, че когато човек има болка, то трябвало да отиде с някакво приемливо предложение за разрешаването на този проблем с болката, защото така шансът за успешна развръзка бил много по-голям.

          „Тогава, когато просто отиваш и не поставяш проблема си, а искаш да го прехвърлиш и да го превърнеш в национален, диалогът няма да може да върви добре“, каза лекарят.

          Според доцент д-р Спасков младите специалисти са грешно информирани. По думите му на тях им било внушено, че ако крещят и викат, това ще разреши проблема.

          „Вярно е, че имаше такива моменти, в които с някакъв протест на отделни групи от населението на България (транспорт, армия и др.) се разрешаваха проблеми. Когато става дума за леярската професия обаче има много по-лек начин за разрешаването на тези проблеми и това е да не ограничаваме младите лекари, когато става дума за тяхната професионална отговорност“, заяви гостът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Костадин Костадинов: Единствената свободна българска телевизия е „Евроком“

          Златина Петкова -
          "Ние живеем в окупирана държава. Благодаря, че имам възможността да говоря в единствената свободна българска телевизия, която е "Евроком". При вас се показват всички...
          Общество

          Доц. Светла Николова: 80% от семената у нас са внос

          Златина Петкова -
          "Има застрашени от изчезване наши сортове семена." Това каза докторът по природни науки доцент Светла Николова, която беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай...
          Общество

          Д-р Даниела Овчарова: Бърнаутът се характеризира с усещане за безсилие

          Златина Петкова -
          "Бърнаутът се характеризира с усещане за безсилие и често е свързан с липсата на сън и невъзможността на хората да заспиват." Това заяви психотерапевтът и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions