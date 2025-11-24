Доц. д-р Спас Спасков: Младите лекари не могат да формулират ясно искането си

„Младите лекари не могат да формулират ясно искането си.“

Това заяви доцент Спас Спасков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

„Тогава, когато отивате и казвате, че трябва да ви дадат пари, защото сте сме много умни, красиви и т.н., това е доста неефективен начин за обсъждане на даден проблем и търсене на решението му", обясни гостът.

Лекарят обясни, че когато човек има болка, то трябвало да отиде с някакво приемливо предложение за разрешаването на този проблем с болката, защото така шансът за успешна развръзка бил много по-голям.

„Тогава, когато просто отиваш и не поставяш проблема си, а искаш да го прехвърлиш и да го превърнеш в национален, диалогът няма да може да върви добре“, каза лекарят.

Според доцент д-р Спасков младите специалисти са грешно информирани. По думите му на тях им било внушено, че ако крещят и викат, това ще разреши проблема.