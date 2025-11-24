НА ЖИВО
          Доц. Светла Николова: 80% от семената у нас са внос

          „Има застрашени от изчезване наши сортове семена.“

          Това каза докторът по природни науки доцент Светла Николова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          „80% от семената у нас са внос, 80% от храната ни е внос и ние искаме да защитим правата на земеделските производители, които да продължат да отглеждат сортовете, завещани от техните прародители“, каза гостенката.

          По думите на експерта нашите сортове постепенно изчезват, защото има огромен монопол от няколко световни корпорации, които държат пазара на семена.

          „56% от световния пазар на семена се държи от четири корпорации – те диктуват и цени, и сортове. Българските сортове бяха изместени, бяха изсечени дори овощни градини, за да бъдат заместени от хибридни сортове“, посочи още доцент Светлана Николова.

          - Реклама -

