Дугин: Украйна ще бъде изцяло наша най-много след 2 години

Руският идеолог Александър Дугин публикува в своя Telegram канал твърдения за бъдещето на Украйна, които предизвикаха остри реакции в социалните мрежи. Според него Москва вече подготвя план за пълна интеграция на украинските територии в т.нар. „Руски свят“.
Дугин твърди, че „работата по интеграцията“ върви в пълна сила – подготовка на учебници, програми за „масово лечение“ и „психическа рехабилитация“, както и административна реорганизация на териториите.
Той намеква и за възможна промяна на името на териториите.
Според Дугин в Москва няма единно мнение дали украинският език да бъде „запазен частично“ или ограничен.
Той подчертава, че не става дума за пропаганда, а за „голяма и дългосрочна работа“.
