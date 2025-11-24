НА ЖИВО
          Война

          Дугин: Украйна ще бъде изцяло наша най-много след 2 години

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Руският идеолог Александър Дугин публикува в своя Telegram канал твърдения за бъдещето на Украйна, които предизвикаха остри реакции в социалните мрежи. Според него Москва вече подготвя план за пълна интеграция на украинските територии в т.нар. „Руски свят“.

          „Украйна ще бъде изцяло наша най-много след две години. Може би и много по-рано. Няма да има никакъв суверенитет там, тъй като украинците категорично не знаят как да се възползват от него.“

          Дугин твърди, че „работата по интеграцията“ върви в пълна сила – подготовка на учебници, програми за „масово лечение“ и „психическа рехабилитация“, както и административна реорганизация на териториите.

          „Доколкото ми е известно, върви подробен план за интеграция на украинското общество в единното пространство на Руския свят. Вече е готов проектът за административна реорганизация.“

          Той намеква и за възможна промяна на името на териториите.

          „Най-вероятно тези земи ще получат ново име. Може би ‘Старите земи’. Но това се обсъжда.“

          Според Дугин в Москва няма единно мнение дали украинският език да бъде „запазен частично“ или ограничен.

          „По отношение на запазването или премахването на русофобския диалект, няма консенсус. Аз съм за частичното му запазване.“

          Той подчертава, че не става дума за пропаганда, а за „голяма и дългосрочна работа“.

