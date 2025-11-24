НА ЖИВО
          Дядо Коледа на протеста на КНСБ: Държавата не е в криза (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) излезе на протест с искане за повишение на заплатите в транспорта и държавното управление. Демонстрацията се провежда на столичния площад „Д-р Жельо Желев“, където присъстват и „бюджетните“ Дядо Коледа и Снежанка – символични участници в акцията.

          Синдикатът настоява за хоризонтална политика по доходите от 10%.

          Точно в 12:00 ч. протестиращите блокираха движението в централната част на София. КНСБ настоява за:

          • достойни заплати;
          • по-добри условия на труд;
          • насърчаване на колективното трудово договаряне за държавните служители.
          На място е осигурено засилено полицейско присъствие.

          Главният икономист на КНСБ Любослав Костов, преобразен като Дядо Коледа, заяви:

          „Държавата не е в криза. Кризата е в техните очи, които отказват да я видят. Кризата е в техните сърца, които са студени като лед. Кризата е в празните джобове, докато техните са пълни. Без управляващите може, но без работниците – не.“

          Политика

          Георг Георгиев: България остава твърд поддръжник на Украйна, но приветства усилията на Тръмп за траен мир

          Никола Павлов -
          България остава твърд поддръжник на усилията на Украйна за справедлив и траен мир, гарантиращ нейния суверенитет и териториална цялост. Това заяви външният министър Георг...
          Политика

          Съдебна битка срещу двойното поскъпване на паркирането в София

          Десислава Димитрова -
          Ще бъде подаден иск в Съда срещу решението на СОС за двойното увеличение на таксите за паркиране и за разширяването на зоните в столицата.
          Политика

          Кой е новият изпълнителен директор на БАИ?

          Десислава Димитрова -
          Ангел Иванов поема поста изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ), след като досега заемаше позицията заместник изпълнителен директор.

