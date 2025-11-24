Дядо Коледа на протеста на КНСБ: Държавата не е в криза (ВИДЕО)

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) излезе на протест с искане за повишение на заплатите в транспорта и държавното управление. Демонстрацията се провежда на столичния площад „Д-р Жельо Желев“, където присъстват и „бюджетните“ Дядо Коледа и Снежанка – символични участници в акцията.

Синдикатът настоява за хоризонтална политика по доходите от 10%.

Точно в 12:00 ч. протестиращите блокираха движението в централната част на София. КНСБ настоява за:

достойни заплати;

по-добри условия на труд;

насърчаване на колективното трудово договаряне за държавните служители.

На място е осигурено засилено полицейско присъствие.

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов, преобразен като Дядо Коледа, заяви: