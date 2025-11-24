ЕС натиска САЩ: битката за стоманата се изостря

ЕС ще настоява Вашингтон да намали високите мита върху стоманата и алуминия по време на преговорите в Брюксел с американския министър на търговията Хауърд Лутник. Срещата ще бъде първата на толкова високо равнище след постигнатото през юли трансатлантическо търговско споразумение. Лутник и американският търговски представител Джеймисън Гриър ще се присъединят към търговските министри на всички 27 страни членки на ЕС за обсъждане на следващите стъпки в търговските отношения.

Макар през лятото двете страни да договориха, че повечето европейски износи ще се облагат с 15-процентна американска такса, Брюксел настоява за допълнителни облекчения. ЕС се стреми към смекчаване на 50-процентните мита върху стоманата и алуминия, докато Вашингтон изисква Европа да облекчи зелените и цифровите регулации.

Търговският комисар на ЕС Марош Шефчович заяви, че за стоманата и производните ѝ продукти предстои още много работа, включително по въпроса за намаляване на тарифите и справянето с глобалния свръхкапацитет. Той обаче предупреди, че не се очаква пробив, тъй като срещата има характер по-скоро на обзор, отколкото на реални преговори. Междувременно през август САЩ добавиха още 407 артикула към списъка с „производни продукти“ от стомана и алуминий, които подлежат на по-високи мита.

Европейският съюз използва възможността да настоява и за по-широк „метален алианс“ със САЩ, насочен към ограничаване на негативния ефект от китайския свръхкапацитет върху западните пазари. Според датския външен министър Ларс Локе Расмусен предстоящите разговори са шанс да се стабилизират отношенията между Европа и САЩ и да се обсъдят общи глобални предизвикателства.

Няколко министри от ЕС подчертаха, че въпросът за стоманата е от първостепенно значение за блока. Литовският външен министър Кестутис Будрис заяви, че е необходимо бързо да бъде приложено договореното през август, а полският министър Михал Барановски добави, че повишаването на митата до 15% е част от изпълнението на общата декларация. Макар намаляването на митата да не е изрично посочено в документа от август, ЕС се стреми да договори по-широки вносни квоти за стомана в предстоящите преговори със САЩ.