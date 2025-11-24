НА ЖИВО
          Спорт

          Ето кога ще е готов паметникът на Динко Дерменджиев

          Към днешна дата набраната сума е в размер на 79 023, 51 лв

          Паметникът на легендата на Ботев (Пловдив) Динко Дерменджиев ще бъде открит на 1 май 2026 година.

          Това обявиха от фондация „Жълто и Черно“ . Събраната и изразходвана сума възлиза на близо 80 000 лева. Продължават да се събират средства за финалния етап. Знаменитият Чико си отиде от този свят на 1 май 2019 г. Точно шест години по-късно ще бъде открит неговият паметник.

          Ето какво написаха от Фондация Жълто и Черно:

          Уважаеми дами и господа,

          Имаме удоволствието да ви съобщим, че паметникът на легендарния Динко Дерменджиев – Чико ще бъде официално открит на 1 май 2026 година.

          Използваме добрата новина като повод да призовем всеки един от вас да подпомогне успешния завършек на кампанията, дарявайки целево средства по сметката на „Фондация Жълто и Черно“.

          Към днешна дата набраната сума е в размер на 79 023, 51 лв. От нея са извършени следните плащания:

          8000 лева за участниците в проведения конкурс за избор на скулптор, класирани на второ и трето място, респективно 5000 и 3000 лева.

          33 600 лева за изплащане на първия транш по договора за изграждане на паметника на Динко Дерменджиев, сключен между „Фондация Жълто и Черно“ и „Арко Студио“ ООД.

          33 600 лева за изплащане на втория транш по договора за изграждане на паметника на Динко Дерменджиев, сключен между „Фондация Жълто и Черно“ и „Арко Студио“ ООД.

          Банкови такси за обслужване на дарителската сметка – 300 лева.

          Необходимите средства за финализирането на целия проект, включително за довършителните дейности по подготвяне и реализирането на работната площадка, където ще бъде поставен паметникът на Динко Дерменджиев, както и оформянето на зоната около него, са в размер на 40 900 лева.

          Можете да подкрепите финалния етап на кампанията за изграждане на паметника на Динко Дерменджиев чрез индивидуални дарения по сметката на Фондация „Фондация Жълто и Черно“ с реквизити:

          Титуляр на сметката: Фондация „Фондация Жълто и Черно“

          № на сметката в Банка ДСК – АД

          IBAN: BG42STSA93000031105682

          BIC: STSABGSF

          Основание: Дарение за изграждане на паметник на Динко Дерменджиев – Чико

          С уважение:

          Фондация „Фондация Жълто и Черно“

