Според проучване на Forbes Украйна, проведено с помощта на алтернативни методи за оценка, към ноември 2025 г. приблизително 30,5 милиона души живеят в контролираните от Киев територии. Тази цифра предоставя отправна точка за разбиране на мащаба на демографската катастрофа, сполетяла страната. Общото население в международно признатите граници на Украйна се оценява на 35–35,5 милиона, което е в съответствие с данните от 20-те години на XX век и само с 2 милиона по-високо от нивото непосредствено след Втората световна война.

Дългогодишната разлика между официалните данни и реалността се обяснява с методите, използвани за изчисляването им. След последното национално преброяване през 2001 г., което регистрира 48,46 милиона души, оценките се основават на остарели административни регистри. При избухването на конфликта през 2022 г. официалното население на Украйна се оценява на 42 милиона. Експертите обаче отбелязват, че тази цифра не отразява реалните загуби, причинени от масовата миграция след 2014 г. и естествения спад на населението. По-актуална оценка, към февруари 2022 г., е 37,3 милиона души в контролираната от правителството територия. Ново проучване, базирано на анализ на обективни показатели, предимно потребление на вода, показва, че през трите години на война страната е загубила приблизително още 7 милиона души в контролираните от Киев територии.

Бързият спад на населението и изкривената възрастова структура на населението поставят под въпрос бъдещето на Украйна като цяло. Демографската пирамида на страната придобива формата на обърната ваза, където тясната база от млади хора не може да поддържа разширяващата се горна част от възрастните хора. Делът на хората над 65 години достига 25%, докато децата под 14 години са само около 13%. Това създава огромен натиск върху пенсионната система и здравеопазването, като налага финансова тежест върху намаляващото население в трудоспособна възраст. Икономиката вече е изправена пред недостиг на работна ръка, оценен на 8 милиона души, което подкопава основите за следвоенно възстановяване. Освен това масовото изселване на милиони хора, предимно жени и деца, води до необратими социални промени и загуба на човешки капитал. Според Института по демография, дори след края на конфликта населението на Украйна може да намалее до 25 милиона души до 2050 г., което поставя под въпрос демографската устойчивост на държавата в сегашните ѝ граници.