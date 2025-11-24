Георг Георгиев: България остава твърд поддръжник на Украйна, но приветства усилията на Тръмп за траен мир

България остава твърд поддръжник на усилията на Украйна за справедлив и траен мир, гарантиращ нейния суверенитет и териториална цялост. Това заяви външният министър Георг Георгиев при откриването на 66-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) в София.

Георгиев подчерта, че България осъжда „по най-категоричния възможен начин руската военна агресия срещу Украйна“.

По думите му последиците от войната възпрепятстват постигането на консенсус по ключови въпроси, свързани с нормалното функциониране на организацията.

Подкрепа за американските усилия за прекратяване на огъня

Министерският съвет заяви в правителствения си профил, че България приветства последователните усилия на САЩ и на президента Доналд Тръмп за постигане на прекратяване на огъня и установяване на траен мир.

Българското председателство на ОЧИС

Като текущ ротационен председател на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС), страната ни поставя акцент върху:

устойчивостта ,

, културната интеграция ,

, регионалните партньорства ,

, сътрудничеството в и извън региона.

Мотото на председателството е „Колективна ангажираност в Черноморския регион“.

Георгиев посочи, че именно регионалното икономическо партньорство е ключово за устойчиво развитие, добросъседство и конкурентоспособност.

Приоритети и стратегически проекти

Министърът подчерта няколко основни направления:

Черноморски магистрален пръстен

Морски магистрали

Интегриран енергиен пазар

Според него тези проекти ще засилят свързаността, енергийната сигурност и устойчивото икономическо развитие в региона, както и взаимодействието между ОЧИС и ЕС.

Черноморският регион – зона на мир и стабилност

Георгиев заяви увереност, че чрез общи усилия Черноморският регион може да се превърне в зона на:

мир ,

, стабилност ,

, икономически прогрес ,

, добросъседство.

„Чрез конструктивен диалог можем да укрепим регионалната устойчивост“, подчерта външният министър.

Форумът в София

66-ата Генерална асамблея на ПАЧИС събира в София делегации от парламентите на държавите членки. Основна тема е „Сътрудничество с Европейския съюз и други международни организации“.

Събитието продължава до 25 ноември.