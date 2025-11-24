НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 24.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Георг Георгиев: България остава твърд поддръжник на Украйна, но приветства усилията на Тръмп за траен мир

          0
          5
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          България остава твърд поддръжник на усилията на Украйна за справедлив и траен мир, гарантиращ нейния суверенитет и териториална цялост. Това заяви външният министър Георг Георгиев при откриването на 66-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) в София.

          - Реклама -

          Георгиев подчерта, че България осъжда „по най-категоричния възможен начин руската военна агресия срещу Украйна“.

          По думите му последиците от войната възпрепятстват постигането на консенсус по ключови въпроси, свързани с нормалното функциониране на организацията.

          Желязков: България подкрепя усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна Желязков: България подкрепя усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна

          Подкрепа за американските усилия за прекратяване на огъня

          Министерският съвет заяви в правителствения си профил, че България приветства последователните усилия на САЩ и на президента Доналд Тръмп за постигане на прекратяване на огъня и установяване на траен мир.

          Българското председателство на ОЧИС

          Като текущ ротационен председател на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС), страната ни поставя акцент върху:

          • устойчивостта,
          • културната интеграция,
          • регионалните партньорства,
          • сътрудничеството в и извън региона.

          Мотото на председателството е „Колективна ангажираност в Черноморския регион“.

          Георгиев посочи, че именно регионалното икономическо партньорство е ключово за устойчиво развитие, добросъседство и конкурентоспособност.

          Приоритети и стратегически проекти

          Министърът подчерта няколко основни направления:

          • Черноморски магистрален пръстен
          • Морски магистрали
          • Интегриран енергиен пазар

          Според него тези проекти ще засилят свързаността, енергийната сигурност и устойчивото икономическо развитие в региона, както и взаимодействието между ОЧИС и ЕС.

          Що е то външна политика и има ли тя почва у нас? Що е то външна политика и има ли тя почва у нас?

          Черноморският регион – зона на мир и стабилност

          Георгиев заяви увереност, че чрез общи усилия Черноморският регион може да се превърне в зона на:

          • мир,
          • стабилност,
          • икономически прогрес,
          • добросъседство.

          „Чрез конструктивен диалог можем да укрепим регионалната устойчивост“, подчерта външният министър.

          Форумът в София

          66-ата Генерална асамблея на ПАЧИС събира в София делегации от парламентите на държавите членки. Основна тема е „Сътрудничество с Европейския съюз и други международни организации“.

          Събитието продължава до 25 ноември.

          България остава твърд поддръжник на усилията на Украйна за справедлив и траен мир, гарантиращ нейния суверенитет и териториална цялост. Това заяви външният министър Георг Георгиев при откриването на 66-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) в София.

          - Реклама -

          Георгиев подчерта, че България осъжда „по най-категоричния възможен начин руската военна агресия срещу Украйна“.

          По думите му последиците от войната възпрепятстват постигането на консенсус по ключови въпроси, свързани с нормалното функциониране на организацията.

          Желязков: България подкрепя усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна Желязков: България подкрепя усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна

          Подкрепа за американските усилия за прекратяване на огъня

          Министерският съвет заяви в правителствения си профил, че България приветства последователните усилия на САЩ и на президента Доналд Тръмп за постигане на прекратяване на огъня и установяване на траен мир.

          Българското председателство на ОЧИС

          Като текущ ротационен председател на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС), страната ни поставя акцент върху:

          • устойчивостта,
          • културната интеграция,
          • регионалните партньорства,
          • сътрудничеството в и извън региона.

          Мотото на председателството е „Колективна ангажираност в Черноморския регион“.

          Георгиев посочи, че именно регионалното икономическо партньорство е ключово за устойчиво развитие, добросъседство и конкурентоспособност.

          Приоритети и стратегически проекти

          Министърът подчерта няколко основни направления:

          • Черноморски магистрален пръстен
          • Морски магистрали
          • Интегриран енергиен пазар

          Според него тези проекти ще засилят свързаността, енергийната сигурност и устойчивото икономическо развитие в региона, както и взаимодействието между ОЧИС и ЕС.

          Що е то външна политика и има ли тя почва у нас? Що е то външна политика и има ли тя почва у нас?

          Черноморският регион – зона на мир и стабилност

          Георгиев заяви увереност, че чрез общи усилия Черноморският регион може да се превърне в зона на:

          • мир,
          • стабилност,
          • икономически прогрес,
          • добросъседство.

          „Чрез конструктивен диалог можем да укрепим регионалната устойчивост“, подчерта външният министър.

          Форумът в София

          66-ата Генерална асамблея на ПАЧИС събира в София делегации от парламентите на държавите членки. Основна тема е „Сътрудничество с Европейския съюз и други международни организации“.

          Събитието продължава до 25 ноември.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          В Украйна обявиха мащабна въздушна тревога заради излитане на МиГ-31 с „Кинжал“

          Иван Христов -
          Днес следобед, 24 ноември, в Украйна беше обявено предупреждение за въздушна тревога след излитането на самолет МиГ-31, който може да изстрелва „Кинжал“, в Русия....
          Общество

          Дядо Коледа на протеста на КНСБ: Държавата не е в криза (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) излезе на протест с искане за повишение на заплатите в транспорта и държавното управление. Демонстрацията се провежда...
          Война

          ISW: Превземането на Покровск и Мирноград от Русия е въпрос на време

          Иван Христов -
          Според последния доклад на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), руските войски вероятно ще завършат превземането на Покровск и Мирноград. Изследователите...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions