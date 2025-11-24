Георг Георгиев: България остава твърд поддръжник на Украйна, но приветства усилията на Тръмп за траен мир

България остава твърд поддръжник на усилията на Украйна за справедлив и траен мир, гарантиращ нейния суверенитет и териториална цялост. Това заяви външният министър Георг Георгиев при откриването на 66-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) в София.
Георгиев подчерта, че България осъжда „по най-категоричния възможен начин руската военна агресия срещу Украйна“.
По думите му последиците от войната възпрепятстват постигането на консенсус по ключови въпроси, свързани с нормалното функциониране на организацията.
Подкрепа за американските усилия за прекратяване на огъня
Министерският съвет заяви в правителствения си профил, че България приветства последователните усилия на САЩ и на президента Доналд Тръмп за постигане на прекратяване на огъня и установяване на траен мир.
Българското председателство на ОЧИС
Като текущ ротационен председател на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС), страната ни поставя акцент върху:
- устойчивостта,
- културната интеграция,
- регионалните партньорства,
- сътрудничеството в и извън региона.
Мотото на председателството е „Колективна ангажираност в Черноморския регион“.
Георгиев посочи, че именно регионалното икономическо партньорство е ключово за устойчиво развитие, добросъседство и конкурентоспособност.
Приоритети и стратегически проекти
Министърът подчерта няколко основни направления:
- Черноморски магистрален пръстен
- Морски магистрали
- Интегриран енергиен пазар
Според него тези проекти ще засилят свързаността, енергийната сигурност и устойчивото икономическо развитие в региона, както и взаимодействието между ОЧИС и ЕС.
Черноморският регион – зона на мир и стабилност
Георгиев заяви увереност, че чрез общи усилия Черноморският регион може да се превърне в зона на:
- мир,
- стабилност,
- икономически прогрес,
- добросъседство.
Форумът в София
66-ата Генерална асамблея на ПАЧИС събира в София делегации от парламентите на държавите членки. Основна тема е „Сътрудничество с Европейския съюз и други международни организации“.
Събитието продължава до 25 ноември.