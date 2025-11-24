НА ЖИВО
          Георги Атанасов: Увеличаването на паркирането в София е част от всекидневния рекет на държавата

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Увеличаването на паркирането в София е част от всекидневния рекет на държавата, на който сме подложени.“

          Това каза журналистът Георги Атанасов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според журналиста ние също сме виновни за всичко, което ни се случва, защото приемаме да ни правят на идиоти и то без да реагираме по никакъв начин.

          Атанасов откри основание, както в постъпката на Делян Пеевски, който атакува в съда наредбата за увеличаване цената на паркирането в София от началото на следващата година, така и в поста на Васил Терзиев, който пък припомня всички фалити на предприятия, който дължим на Пеевски.

          „И двамата казват верни неща, но въпросът е как те се отнасят към дереджето на народа в момента“, каза още гостът.

          Разбирайки в студиото за внесена от Мая Манолова подписка с искане за отмяна на спорната наредба, гостът заяви, че самият той също ще се подпише след края на предаването, но лично, защото се противопоставя на цифровата диктатура, която ни завзема все повече.

