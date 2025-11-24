Германският външен министър: Мирният план за Украйна се променя – Европа постигна решителна победа

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че разговорите между САЩ и Украйна в Женева относно корекциите в американския план от 28 точки за прекратяване на войната представляват „решителен успех“ за Европа, предаде Ройтерс.
По думите на Вадефул, всички точки, засягащи Европа и НАТО, са били извадени от проекта, което според него е значима дипломатическа победа:
Украинският президент Володимир Зеленски също оцени текущия диалог с американските представители и подчерта, че има индикации, че екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп „ни чува“.
По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио съобщи след срещата с украинската делегация в Женева, че е постигнат „добър прогрес“ по уточняването на американския план от 28 точки за прекратяване на войната.
- Реклама -
Американската делегация очаква да проведе отделна среща с руски представители относно Украйна, съобщава ABC, позовавайки се на неназован американски служител.
„Американската делегация планира да проведе...
