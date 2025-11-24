НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 24.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Германският външен министър: Мирният план за Украйна се променя – Европа постигна решителна победа

          0
          1
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че разговорите между САЩ и Украйна в Женева относно корекциите в американския план от 28 точки за прекратяване на войната представляват „решителен успех“ за Европа, предаде Ройтерс.

          - Реклама -
          Зеленски и Тръмп готвят ключова среща във Вашингтон за мирния план Зеленски и Тръмп готвят ключова среща във Вашингтон за мирния план

          По думите на Вадефул, всички точки, засягащи Европа и НАТО, са били извадени от проекта, което според него е значима дипломатическа победа:

          „От самото начало беше ясно – както многократно подчертавахме – че споразумение не може да бъде постигнато без Европа и Украйна“,

          заяви той пред радио „Дойчландфунк“.
          САЩ искат отделна среща с Русия за Украйна САЩ искат отделна среща с Русия за Украйна

          Украинският президент Володимир Зеленски също оцени текущия диалог с американските представители и подчерта, че има индикации, че екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп „ни чува“.

          По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио съобщи след срещата с украинската делегация в Женева, че е постигнат „добър прогрес“ по уточняването на американския план от 28 точки за прекратяване на войната.

          Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че разговорите между САЩ и Украйна в Женева относно корекциите в американския план от 28 точки за прекратяване на войната представляват „решителен успех“ за Европа, предаде Ройтерс.

          - Реклама -
          Зеленски и Тръмп готвят ключова среща във Вашингтон за мирния план Зеленски и Тръмп готвят ключова среща във Вашингтон за мирния план

          По думите на Вадефул, всички точки, засягащи Европа и НАТО, са били извадени от проекта, което според него е значима дипломатическа победа:

          „От самото начало беше ясно – както многократно подчертавахме – че споразумение не може да бъде постигнато без Европа и Украйна“,

          заяви той пред радио „Дойчландфунк“.
          САЩ искат отделна среща с Русия за Украйна САЩ искат отделна среща с Русия за Украйна

          Украинският президент Володимир Зеленски също оцени текущия диалог с американските представители и подчерта, че има индикации, че екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп „ни чува“.

          По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио съобщи след срещата с украинската делегация в Женева, че е постигнат „добър прогрес“ по уточняването на американския план от 28 точки за прекратяване на войната.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Българската сцена става домакин на коледния телевизионен концерт на Il Volo

          Никола Павлов -
          Концертът на световноизвестното трио Il Volo в България ще бъде заснет като празничен коледен спектакъл и излъчен по национална италианска телевизия, превръщайки българската сцена...
          Война

          Командирът на полка „Ахил“: В момента Русия няма да подпише никакво мирно споразумение

          Иван Христов -
          Русия няма интерес от истински мир и няма да подпише никакъв мирен договор. Това мнение изрази Юрий Федоренко, командир на 429-и отделен полк за...
          Война

          САЩ искат отделна среща с Русия за Украйна

          Иван Христов -
          Американската делегация очаква да проведе отделна среща с руски представители относно Украйна, съобщава ABC, позовавайки се на неназован американски служител. „Американската делегация планира да проведе...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions