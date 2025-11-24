НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 24.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Големите играчи говорят: Пекин и Вашингтон сблъскват визии за Тайван

          0
          11
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Китайският президент Си Дзинпин и американският държавен глава Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, в който са обсъдили ключови въпроси от двустранните отношения, включително Тайван, съобщи агенция „Синхуа“.

          - Реклама -

          Според китайската страна Си е подчертал необходимостта Пекин и Вашингтон „да поддържат импулса“ в отношенията си, след като двамата лидери се срещнаха миналия месец в Южна Корея в опит да охладят ескалиращата търговска война между двете най-големи световни икономики.

          Си Дзинпин е изтъкнал пред Тръмп, че връщането на Тайван към Китай остава „важна част от следвоенния международен ред“. Пекин смята демократично управлявания остров за своя територия и не изключва използването на сила, за да наложи контрол над него.

          Телефонният разговор идва по-малко от месец след първата среща между двамата лидери от 2019 г. насам. Междувременно търговският спор между Вашингтон и Пекин продължава да се разширява – от редкоземни метали до соя и пристанищни такси – влияейки на световните пазари и глобалните производствени вериги.

          Си е заявил, че „успешната“ среща в Южна Корея е „калибрирала курса“ и е дала нов импулс за „стабилното и последователно развитие“ на отношенията между Китай и САЩ. По думите му двустранните контакти „остават стабилни и продължават да се подобряват“, което било приветствано както вътре в страните, така и от международната общност.

          Китайският президент Си Дзинпин и американският държавен глава Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, в който са обсъдили ключови въпроси от двустранните отношения, включително Тайван, съобщи агенция „Синхуа“.

          - Реклама -

          Според китайската страна Си е подчертал необходимостта Пекин и Вашингтон „да поддържат импулса“ в отношенията си, след като двамата лидери се срещнаха миналия месец в Южна Корея в опит да охладят ескалиращата търговска война между двете най-големи световни икономики.

          Си Дзинпин е изтъкнал пред Тръмп, че връщането на Тайван към Китай остава „важна част от следвоенния международен ред“. Пекин смята демократично управлявания остров за своя територия и не изключва използването на сила, за да наложи контрол над него.

          Телефонният разговор идва по-малко от месец след първата среща между двамата лидери от 2019 г. насам. Междувременно търговският спор между Вашингтон и Пекин продължава да се разширява – от редкоземни метали до соя и пристанищни такси – влияейки на световните пазари и глобалните производствени вериги.

          Си е заявил, че „успешната“ среща в Южна Корея е „калибрирала курса“ и е дала нов импулс за „стабилното и последователно развитие“ на отношенията между Китай и САЩ. По думите му двустранните контакти „остават стабилни и продължават да се подобряват“, което било приветствано както вътре в страните, така и от международната общност.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Москва официално: Европейският план е напълно неконструктивен!

          Никола Павлов -
          Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че не са водени конкретни преговори между Москва и която и да е страна относно американския план...
          Свят

          Адолф Хитлер отново се кандидатира за президент на Намибия

          Иван Христов -
          В Намибия, местен политик на име Адолф Хитлер Уунона, ръководител на област Омпунджа, се превърна в център на внимание. Той потвърди пред BILD, че...
          Политика

          Путин към Ердоган: Американският план е близък до договореното в Аляска

          Никола Павлов -
          Президентът на Русия Владимир Путин проведе телефонен разговор с турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган, в рамките на който двамата лидери обсъдиха развитието на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions