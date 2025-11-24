Големите играчи говорят: Пекин и Вашингтон сблъскват визии за Тайван

Китайският президент Си Дзинпин и американският държавен глава Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, в който са обсъдили ключови въпроси от двустранните отношения, включително Тайван, съобщи агенция „Синхуа“.

Според китайската страна Си е подчертал необходимостта Пекин и Вашингтон „да поддържат импулса“ в отношенията си, след като двамата лидери се срещнаха миналия месец в Южна Корея в опит да охладят ескалиращата търговска война между двете най-големи световни икономики.

Си Дзинпин е изтъкнал пред Тръмп, че връщането на Тайван към Китай остава „важна част от следвоенния международен ред“. Пекин смята демократично управлявания остров за своя територия и не изключва използването на сила, за да наложи контрол над него.

Телефонният разговор идва по-малко от месец след първата среща между двамата лидери от 2019 г. насам. Междувременно търговският спор между Вашингтон и Пекин продължава да се разширява – от редкоземни метали до соя и пристанищни такси – влияейки на световните пазари и глобалните производствени вериги.

Си е заявил, че „успешната“ среща в Южна Корея е „калибрирала курса“ и е дала нов импулс за „стабилното и последователно развитие“ на отношенията между Китай и САЩ. По думите му двустранните контакти „остават стабилни и продължават да се подобряват“, което било приветствано както вътре в страните, така и от международната общност.