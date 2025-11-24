Настоящите тактически успехи на руската армия на фронтовата линия няма да доведат до стратегически успех. Само пълен разгром на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ще доведе до прекратяване на войната при условия, благоприятни за Русия. Това заяви бившият министър на отбраната на т.нар. „ДНР“ Игор Стрелков (Гиркин), който излежава присъда в Кирово-Чепецка наказателна колония № 5 „за екстремизъм“. Текстът е публикуван в неговия Telegram канал.

„Украинската армия изостави Купянск след боеве и тежки загуби. Нашите войски вероятно скоро ще окупират напълно Покровск (известен още като Красноармейск). През следващите няколко седмици може да бъдат превзети още няколко града и села – Северск, Лиман. Може би нашите войски ще влязат в Гуляйполе или дори ще стигнат до покрайнините на Орехов, тъй като вече се водят боеве в Малая Токмачка, предградие на Орехов. Но като цяло всички тези успехи са тактически и не водят до основното – разгрома на украинската армия.

За да победим украинската армия, а след това да я подгоним напред и да окупираме значителни територии на Украйна, които в наши ръце биха направили невъзможна по-нататъшната война от страна на Киев – тоест, за да постигнем решителна победа – се нуждаем от силни, многобройни резерви. Само тактически операции, изтласкване на врага от гора в гора, от село в село, няма да спечелят войната. Врагът няма да бъде победен; той само ще се оттегля и ще се защитава. Той ще бомбардира тила ни с все по-големи ракети и дронове, игнорирайки ракетните удари по собствения си тил, защото тила му по същество обхваща цяла Европа. А ние не можем да бомбардираме Европа, без да предизвикаме световна война.

Затова отново съм принуден да да ви призова най-накрая да се изправите пред истината в края на четвъртата година от войната и да изберете стратегическа цел: победа над врага. Решителна победа, която единствена може да сложи край на войната при условия, поне донякъде благоприятни за Русия. Докато тази цел не бъде призната за първостепенна, докато тази цел не бъде преследвана с всички налични сили, няма да видим нито мир, нито каквито и да било компромиси и ще търпим все по-големи жертви с все по-малки резултати. За съжаление, това е така“, пише Стрелков.