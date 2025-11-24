В България липсва единна национална политика по отношение на бежанците и мигрантите, въпреки че тези потоци няма да стихнат. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова по време на откриването на кръгла маса в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, посветена на социалното включване. Според нея е наложително създаването на водеща институция, която да координира целия интеграционен процес, тъй като сегашното хоризонтално разпиляване на отговорности между различни ведомства прави взаимодействието помежду им изключително трудно.

Вицепрезидентът отправи критика към европейските институции, като акцентира върху неспособността на Европа още от 2015 г. да изработи адекватно законодателство в сферата на убежището. Тя отбеляза, че макар новият Пакт за миграцията и убежището да се е подготвял над 10 години и да съдържа важни стъпки, основният проблем със солидарността в ЕС остава нерешен и често е само формален. „Не е изненада, че част от страните вече обявяват резерви към Пакта. Според мен няма да проработи и механизмът за релокация и тежестта отново ще падне върху държавите по външните граници на съюза, каквато е и България“, прогнозира Йотова.

Тя определи интеграцията като съвкупност от политически решения, административни действия и човешка отговорност. „Бежанците не са бройки в таблици, а живи хора, загубили дом и близки. За тях интеграцията означава сигурност, възможност да работят, да учат, да създават дом. Означава и защита на тяхното достойнство. Означава и отговорност към приемащата страна – тези хора да имат съзнанието, че трябва да спазват нейните закони и обществени норми, че са част от това общество“, подчерта вицепрезидентът.

Йотова предупреди за рисковете от капсулиране на мигрантските общности и превръщането им в „мини държава в държавата“, ако липсва активна работа с тях. „Можем да се поучим от последствията от тези процеси в други европейски държави“, отбеляза тя. Според нея „интеграцията изисква и зрялост от приемащото общество – да не се поддава на страхове, да не приема бежанците като заплаха. Това е труден баланс, но е възможен само когато има добри, последователни и трайни политики, които да градят доверие във всички посоки“.

Въпреки усилията през годините и осигуреното финансиране, България не постига значителни успехи в създаването на ефективни механизми за интеграция, посочи вицепрезидентът, давайки за пример малкия брой сключени интеграционни споразумения. Тя засегна и проблемите с каналджийството и непридружените деца бежанци.

Илияна Йотова призова за внимание относно тезите, че миграцията ще реши демографската криза. „Ако нямаме конкретни умни политики, може да наклоним везните в обратната посока и да предизвикаме расистко и междуетническо напрежение в собствените ни общества“, категорична бе тя, като същевременно отчете важната роля на неправителствения сектор и академичната общност в управлението на тези процеси.