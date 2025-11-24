Определени сили използват Украйна като пушечно месо. Имало е опит това да се направи и с Грузия, но благодарение на безкомпромисната борба властите на страната са успели да избегнат този негативен сценарий. Това заяви грузинският премиер Ираклий Кобахидзе на 24 ноември във Ватикана след среща с папата.

„Отношението, което наблюдаваме към Украйна и украинците, е абсолютно тревожно. Видяхте, че определени сили използваха Украйна като пушечно месо. Това е картината, която виждаме. Що се отнася до Грузия, имаше и опит срещу Грузия, но именно благодарение на нашето безкомпромисно отношение и борба успяхме да избегнем този негативен сценарий за нашата страна. Това отне много усилия. Видяхте натиска, оказан върху нашата страна, несправедливостта, нанесена на нашата страна, именно защото се борихме да запазим мира там. Това, което ние успяхме да направим, за съжаление, нашата приятелска Украйна не успя. Това е трагично развитие. Виждате хуманитарните последици от тази война: колко украинци избягаха от страната в различни посоки, човешките жертви, които тази война отне, икономическите щети, щетите върху инфраструктурата. Страната беше доведена до ръба на унищожението, беше организирана революция и никой не пое отговорност за последвалите събития“, заяви той.

По думите му, „днес не можем да се отпуснем“.

„Трябва да продължим борбата за запазване на мира за страната и да продължим процеса на нейното развитие“, заяви Кобахидзе.

Премиерът също коментира изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп относно търговията на Европа с Русия. Той заяви, че това, което партията „Грузинска мечта“ е посочвала „през всички тези години, сега се повтаря от официалната администрация на САЩ“.

„Това, което доказваме от 2022 г. насам, се потвърждава. Двойните стандарти са очевидни. Бяхме обвинени, че не налагаме санкции. А след това, че имаме ограничени търговски отношения с Русия. Междувременно, например, балтийските страни, които са най-агресивни в тази област, продават четири пъти повече вино на Русия. Това се отнася за Латвия и Литва. Такива са двойните стандарти, които са в сила. Тези страни също имат по-активна търговия с Русия в други области, отколкото Грузия. Съответно, оплакванията им бяха напълно неоснователни“, заяви ръководителят на грузинското правителство.