Според последния доклад на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), руските войски вероятно ще завършат превземането на Покровск и Мирноград. Изследователите обаче не се опитват да определят времевата рамка за това, нито да предскажат последиците, предава „Зеркало недели“.

- Реклама -

Те просто заявяват, че руските власти вероятно ще се опитат да използват окончателното превземане на Покровск за пропагандни цели, подсилвайки наратива на Кремъл, че победата на Русия на бойното поле е неизбежна.

Междувременно американски военни специалисти смятат, че твърденията за руска непобедимост са безпочвени.

Те виждат това доказателство във факта, че на руските войски им е отнело 21 месеца, за да напреднат с приблизително 40 километра и да започнат да обграждат Покровско-Мирноградската агломерация.

Кампанията за превземане на останалата част от Донецка област, включително много по-големия и по-гъсто населен „пояс от крепости“ на Украйна, би отнела няколко години тежки боеве, според американските анализатори. Освен това, от 2022 г. насам руските сили никога не са демонстрирали способността си бързо да обграждат, проникват или по друг начин да превземат градове с размерите на тези, разположени в „пояса от крепости“. Тези градове включват Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.