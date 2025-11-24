НА ЖИВО
      понеделник, 24.11.25
          ISW: Руската армия готви щурм на два града в Донбас

          Лиманско направление
          Лиманско направление
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е постигнала успехи на Лиманско направление в Донецка област, съобщава базираният в САЩ Институт за изследване на войната (ISW) в последния си доклад.

          Изследователите цитират геолокирани видеозаписи, които показват, че руските части наскоро са напреднали в централната част на Новоселовка, северозападно от Лиман.

          Анализаторите също цитират съобщения от руски източници, че руските войски са напреднали в източните и южните части на Лиман и южно от Ямпол, и че руските сили контролират приблизително 70 процента от Ямпол. ISW изчислява, че руските печалби тук са значително по-скромни – 18 процента. Анализаторите обаче документират и инфилтрация в североизточните покрайнини на града.

          Освен това руски наблюдатели съобщиха за контраатаки на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до Лиман и маневри на собствените си войски: те се струпват в покрайнините на града, вероятно се готвят да го щурмуват.

          Руснаците вероятно планират да щурмуват Славянск. Според ISW, именно това е целта на обстрела с ракети КАБ, за да се наруши логистиката на ВСУ там и да се улеснят бъдещи атаки срещу града.

          По-рано беше съобщено, че в Донецка област руските сили са постигнали успех и на Покровско направление, напредвайки в град Покровск и близо до село Даченское.

