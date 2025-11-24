НА ЖИВО
          ИЗВЪНРЕДНО: Жестоко тройно убийство в Пловдивско

          Тежко криминално престъпление разтърси пловдивското село Поповица в петък вечерта. По първоначална информация бивш военен е застрелял съпругата си и своя внук, след което е сложил край на живота си.

          „Случилото се е ужасяващо, хората в селото са в шок“, коментира кметът на Поповица Веска Мирчева пред Нова телевизия.

          Кметът на Садово Димитър Здравков също потвърди пред БНР, че става въпрос за тройна трагедия, като подчерта, че на този етап мотивите остават неясни.

          Разследващите органи работят по всички версии. Неофициални източници твърдят, че в семейството е имало и друг тежък инцидент в миналото, но засега няма официално потвърждение.

          От полицията и прокуратурата не дават никаква официална информация.

          Полицията издирва мъж, застрелял жена в денонощен магазин в София Полицията издирва мъж, застрелял жена в денонощен магазин в София

          Полицията издирва мъж, застрелял жена в денонощен магазин в София Полицията издирва мъж, застрелял жена в денонощен магазин в София

          Йотова: „Този бюджет купува избори, а не развитие“

          Десислава Димитрова -
          Вицепрезидентът Илияна Йотова определи проектобюджета като документ без реформи и без визия, който според нея цели единствено „да осигури на някой изборите“.
          Война

          Руската армия превзе Иванполе, последната линия на отбраната пред източните покрайнини на Константиновка

          Иван Христов -
          На Константиновско направление руската армия е установила пълен контрол над село Иванполе след месец и половина тежки боеве. Селото, превърнато от Въоръжените сили на...
          Политика

          Кой е новият изпълнителен директор на БАБХ?

          Десислава Димитрова -
          Със заповед на министър-председателя Росен Желязков за нов изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е назначена д-р Калина Милушева.

