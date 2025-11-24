ИЗВЪНРЕДНО: Жестоко тройно убийство в Пловдивско

Тежко криминално престъпление разтърси пловдивското село Поповица в петък вечерта. По първоначална информация бивш военен е застрелял съпругата си и своя внук, след което е сложил край на живота си.

„Случилото се е ужасяващо, хората в селото са в шок", коментира кметът на Поповица Веска Мирчева пред Нова телевизия.

Кметът на Садово Димитър Здравков също потвърди пред БНР, че става въпрос за тройна трагедия, като подчерта, че на този етап мотивите остават неясни.

Разследващите органи работят по всички версии. Неофициални източници твърдят, че в семейството е имало и друг тежък инцидент в миналото, но засега няма официално потвърждение.

От полицията и прокуратурата не дават никаква официална информация.