Йотова: „Този бюджет купува избори, а не развитие“

Вицепрезидентът Илияна Йотова определи проектобюджета като документ без реформи и без визия, който според нея цели единствено „да осигури на някой изборите“. Това заяви тя пред журналисти преди откриването на кръглата маса „Ефективното социално включване на бежанци и мигранти в приемащите общества“ в Софийския университет.

Йотова подчерта, че социалните мерки в бюджета „не могат да съществуват сами по себе си“, защото липсата на производство и икономическо развитие не позволява хазната „само да се изпразва“.

Тя определи като „смущаващи“ съкратените срокове между двете четения на бюджета, както и предвиденото поемане на нови 10 млрд. евро дълг през 2026 г.

Според Йотова масовите протести – както на синдикатите, така и срещу решения на Столичната община – имат общ корен: недоволството на хората.

„Колкото и да твърдят, че това е най-добрият бюджет, очевидно никой не е доволен“, допълни тя.

На въпрос дали с нея водят разговори от БСП за евентуална президентска кандидатура, Йотова отказа да коментира.

Попитана защо според нея Бойко Борисов и Делян Пеевски говорят за „партия на президента“, тя отговори, че „очевидно имат сериозен страх“.

По повод изказването на Наталия Киселова за евентуално повторно внасяне на референдум, вицепрезидентът заяви кратко: „Добре, че няма такава възможност“.