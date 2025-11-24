НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 24.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Йотова: „Този бюджет купува избори, а не развитие“

          0
          12
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Вицепрезидентът Илияна Йотова определи проектобюджета като документ без реформи и без визия, който според нея цели единствено „да осигури на някой изборите“. Това заяви тя пред журналисти преди откриването на кръглата маса „Ефективното социално включване на бежанци и мигранти в приемащите общества“ в Софийския университет.

          - Реклама -
          Йотова: Бюджетът не е социален, а е абракадабра с цифри Йотова: Бюджетът не е социален, а е абракадабра с цифри

          Йотова подчерта, че социалните мерки в бюджета „не могат да съществуват сами по себе си“, защото липсата на производство и икономическо развитие не позволява хазната „само да се изпразва“.

          Тя определи като „смущаващи“ съкратените срокове между двете четения на бюджета, както и предвиденото поемане на нови 10 млрд. евро дълг през 2026 г.

          Според Йотова масовите протести – както на синдикатите, така и срещу решения на Столичната община – имат общ корен: недоволството на хората.

          „Колкото и да твърдят, че това е най-добрият бюджет, очевидно никой не е доволен“,

          допълни тя.
          Йотова: Всички институции без изключение трябва да координират усилията си Йотова: Всички институции без изключение трябва да координират усилията си

          На въпрос дали с нея водят разговори от БСП за евентуална президентска кандидатура, Йотова отказа да коментира.
          Попитана защо според нея Бойко Борисов и Делян Пеевски говорят за „партия на президента“, тя отговори, че „очевидно имат сериозен страх“.

          По повод изказването на Наталия Киселова за евентуално повторно внасяне на референдум, вицепрезидентът заяви кратко: „Добре, че няма такава възможност“.

          Вицепрезидентът Илияна Йотова определи проектобюджета като документ без реформи и без визия, който според нея цели единствено „да осигури на някой изборите“. Това заяви тя пред журналисти преди откриването на кръглата маса „Ефективното социално включване на бежанци и мигранти в приемащите общества“ в Софийския университет.

          - Реклама -
          Йотова: Бюджетът не е социален, а е абракадабра с цифри Йотова: Бюджетът не е социален, а е абракадабра с цифри

          Йотова подчерта, че социалните мерки в бюджета „не могат да съществуват сами по себе си“, защото липсата на производство и икономическо развитие не позволява хазната „само да се изпразва“.

          Тя определи като „смущаващи“ съкратените срокове между двете четения на бюджета, както и предвиденото поемане на нови 10 млрд. евро дълг през 2026 г.

          Според Йотова масовите протести – както на синдикатите, така и срещу решения на Столичната община – имат общ корен: недоволството на хората.

          „Колкото и да твърдят, че това е най-добрият бюджет, очевидно никой не е доволен“,

          допълни тя.
          Йотова: Всички институции без изключение трябва да координират усилията си Йотова: Всички институции без изключение трябва да координират усилията си

          На въпрос дали с нея водят разговори от БСП за евентуална президентска кандидатура, Йотова отказа да коментира.
          Попитана защо според нея Бойко Борисов и Делян Пеевски говорят за „партия на президента“, тя отговори, че „очевидно имат сериозен страх“.

          По повод изказването на Наталия Киселова за евентуално повторно внасяне на референдум, вицепрезидентът заяви кратко: „Добре, че няма такава възможност“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Кой е новият изпълнителен директор на БАИ?

          Десислава Димитрова -
          Ангел Иванов поема поста изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ), след като досега заемаше позицията заместник изпълнителен директор.
          Крими

          ИЗВЪНРЕДНО: Жестоко тройно убийство в Пловдивско

          Никола Павлов -
          Тежко криминално престъпление разтърси пловдивското село Поповица в петък вечерта. По първоначална информация бивш военен е застрелял съпругата си и своя внук, след което...
          Политика

          Кой е новият изпълнителен директор на БАБХ?

          Десислава Димитрова -
          Със заповед на министър-председателя Росен Желязков за нов изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е назначена д-р Калина Милушева.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions