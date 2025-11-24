НА ЖИВО
          Футбол

          Кайо Видал ще продължи да носи екипа на Лудогорец

          "Вярвам, че отборът тръгва нагоре. Ще се борим за титлата до последно" - обеща бразилецът

          Снимка: www.facebook.com/pfcludogorets1945
          Още един основен футболист на Лудогорец – Кайо Видал, удължи договора си с клуба, съобщиха от пресслужбата на шампионите. Бразилското крило ще остане при „орлите“ до 2029 г.

          Миналата седмица нови контракти с Лудогорец подписаха вратарят Серджио Падт и нападателят Квадво Дуа.

          „В Лудогорец се чувствам страхотно“, сподели Кайо Видал. „Вярвам, че отборът тръгва нагоре. Ще се борим за титлата до последно“, обеща бразилецът.

          Кайо Видал бе привлечен в Лудогорец през февруари 2023 г. от бразилския Байа. До момента Видал има 132 мача за Лудогорец във всички турнири, като е отбелязал 21 гола с 13 асистенции. 

