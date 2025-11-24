КНСБ излиза на протест: „Не на разединението, Да на по-високите доходи“

Синдикатът организира протестна акция на пл. „Д-р Жельо Желев“ в София, пред служебния вход на Народното събрание, съобщиха от организацията.

Инициативата под надслов „НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи!“ поставя три основни искания:

10% хоризонтална политика по доходите ;

; законодателни промени за насърчаване на колективното трудово договаряне ;

за насърчаване на ; прекратяване на целенасоченото противопоставяне на различни сектори и насаждането на негативно отношение към работещите в обществената сфера.

В процеса по приемане на Бюджет 2026 КНСБ настоява за допълнителни 61,9 млн. евро за недофинансирани структури от секторите „Държавно управление“ и „Транспорт“, което би позволило 10% увеличение на възнагражденията в тях.

По сектори необходимите средства са:

11,7 млн. евро за сектор „Държавно управление“ – включително НАП , НОИ , АСП и АЗ ;

за сектор – включително , , и ; 50,1 млн. евро за сектор „Транспорт“ , от които:

за сектор , от които: 15 млн. евро за субсидия на БДЖ ;

за субсидия на ; 7,87 млн. евро за „Български пощи“ ;

за ; 27,3 млн. евро за градския транспорт в София, Варна и Русе.

Исканията ще бъдат представени символично в импровизиран синдикален коледен кът.