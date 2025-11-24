НА ЖИВО
          КНСБ излиза на протест: „Не на разединението, Да на по-високите доходи"

          Снимка: БГНЕС
          Синдикатът организира протестна акция на пл. „Д-р Жельо Желев“ в София, пред служебния вход на Народното събрание, съобщиха от организацията.

          Инициативата под надслов „НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи!“ поставя три основни искания:

          • 10% хоризонтална политика по доходите;
          • законодателни промени за насърчаване на колективното трудово договаряне;
          • прекратяване на целенасоченото противопоставяне на различни сектори и насаждането на негативно отношение към работещите в обществената сфера.

          В процеса по приемане на Бюджет 2026 КНСБ настоява за допълнителни 61,9 млн. евро за недофинансирани структури от секторите „Държавно управление“ и „Транспорт“, което би позволило 10% увеличение на възнагражденията в тях.

          По сектори необходимите средства са:

          • 11,7 млн. евро за сектор „Държавно управление“ – включително НАП, НОИ, АСП и АЗ;
          • 50,1 млн. евро за сектор „Транспорт“, от които:
          • 15 млн. евро за субсидия на БДЖ;
          • 7,87 млн. евро за „Български пощи“;
          • 27,3 млн. евро за градския транспорт в София, Варна и Русе.

          Исканията ще бъдат представени символично в импровизиран синдикален коледен кът.

