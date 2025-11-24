КНСБ излиза на протест: „Не на разединението, Да на по-високите доходи“

Синдикатът организира протестна акция на пл. „Д-р Жельо Желев“ в София, пред служебния вход на Народното събрание, съобщиха от организацията.
Инициативата под надслов „НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи!“ поставя три основни искания:
10% хоризонтална политика по доходите;
законодателни промени за насърчаване на колективното трудово договаряне;
прекратяване на целенасоченото противопоставяне на различни сектори и насаждането на негативно отношение към работещите в обществената сфера.
В процеса по приемане на Бюджет 2026 КНСБ настоява за допълнителни 61,9 млн. евро за недофинансирани структури от секторите „Държавно управление“ и „Транспорт“, което би позволило 10% увеличение на възнагражденията в тях.
11,7 млн. евро за сектор „Държавно управление“ – включително НАП, НОИ, АСП и АЗ;
50,1 млн. евро за сектор „Транспорт“, от които:
15 млн. евро за субсидия на БДЖ;
7,87 млн. евро за „Български пощи“;
27,3 млн. евро за градския транспорт в София, Варна и Русе.
Исканията ще бъдат представени символично в импровизиран синдикален коледен кът.
- Реклама -
