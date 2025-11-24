НА ЖИВО
          Война

          Командирът на полка „Ахил": В момента Русия няма да подпише никакво мирно споразумение

          Русия няма интерес от истински мир и няма да подпише никакъв мирен договор. Това мнение изрази Юрий Федоренко, командир на 429-и отделен полк за безпилотни системи „Ахил“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), в предаването Ранок.LIVE.

          Военният отбеляза, че подробностите за мирния план на Тръмп все още са неизвестни. Украйна и нейните съюзници вече работят, за да гарантират, че всички споразумения отговарят на принципите на справедливост.

          „Не знаем за какво става въпрос в тези точки. Можем само хипотетично да си представим“, отбеляза Федоренко.

          Според него европейските партньори ще положат всички усилия да защитят позицията на Киев, но натискът от партньори, търсещи компромис между Вашингтон и Киев, продължава.

          „Убеден съм, че Русия няма да подпише никакъв документ. В момента те не се интересуват от това“, отбеляза Федоренко.

