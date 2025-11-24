Копривницки спецназовци са пробили позиция на руснаците и са спасили блокирани украински военни

Войници от украинския 3-ти отделен полк за специални операции „Княз Святослав Храбри“ от Копривницки са извършили успешен рейд срещу руски позиции при Покровск, в рамките на който са ликвидирали руски войници и са евакуирали ранени бойци войници от съседно подразделение, предава „Зеркало недели“.

- Реклама -

Специалните сили са имали задачата да разчистят руснаците, които блокират евакуацията на ранени украински войници.

Възползвайки се от времето, SWORD GROUP навлизат в района на сблъсъка и неутрализират двама руски войници, а друг се предава. На последния е оказана медицинска помощ.

В резултат на успешните действия силите за специални операции (ССО) са успели да деблокират съседната пехотна позиция и да евакуират трима ранени украински войници, използвайки наземна роботизирана система.