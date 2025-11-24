НА ЖИВО
      понеделник, 24.11.25
          Война

          Копривницки спецназовци са пробили позиция на руснаците и са спасили блокирани украински военни

          Войници от украинския 3-ти отделен полк за специални операции „Княз Святослав Храбри“ от Копривницки са извършили успешен рейд срещу руски позиции при Покровск, в рамките на който са ликвидирали руски войници и са евакуирали ранени бойци войници от съседно подразделение, предава „Зеркало недели“.

          Специалните сили са имали задачата да разчистят руснаците, които блокират евакуацията на ранени украински войници.

          Възползвайки се от времето, SWORD GROUP навлизат в района на сблъсъка и неутрализират двама руски войници, а друг се предава. На последния е оказана медицинска помощ.

          В резултат на успешните действия силите за специални операции (ССО) са успели да деблокират съседната пехотна позиция и да евакуират трима ранени украински войници, използвайки наземна роботизирана система.

