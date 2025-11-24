Костадин Костадинов: Единствената свободна българска телевизия е „Евроком“

Това каза председателят на ПП „Възраждане“ Костадин Костадинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според председателя на „Възраждане“ причината депутати от формацията му да не са канелени в двете най-големи частни телевизии в България е, че собствениците им се страхували от истината. Той посочи, че в „Нова телевизия“ техен народен представител не бил стъпвал от месец февруари.
Костадинов заяви още, че самият той също отдавна не гледа българска телевизия. Разказа за свой разговор с български активист от Одеса, състоя се преди доста години.
