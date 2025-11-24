НА ЖИВО
          Костадин Костадинов: Единствената свободна българска телевизия е „Евроком"

          „Ние живеем в окупирана държава. Благодаря, че имам възможността да говоря в единствената свободна българска телевизия, която е „Евроком“. При вас се показват всички гледни точки. В други телевизии като bTV и „Нова телевизия“ няма възможност за друга гледна точка.“

          Това каза председателят на ПП „Възраждане“ Костадин Костадинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          „От октомври миналата година нито един представител на „Възраждане“ не е бил в bTV. Това са месеца. Не го казвам, за да се оплаквам, просто го казвам като факт. Тази телевизия има право да не ни кани, тя е частна телевизия, но също така, като не ни кани, то нека казва, че не харесват „Възраждане“ и че смятат, че българската държава не трябва да съществува и не трябва да има своя собствена валута“, заяви още гостът.

          Според председателя на „Възраждане“ причината депутати от формацията му да не са канелени в двете най-големи частни телевизии в България е, че собствениците им се страхували от истината. Той посочи, че в „Нова телевизия“ техен народен представител не бил стъпвал от месец февруари.

          „Точно паради тази причина нещата не стават бързо. Имаме едно население, което е отчаяно и апатично, защото на него му се промива главата вече от десетилетия и то вече е отвратено от телевизия“, каза народният представител.

          Костадинов заяви още, че самият той също отдавна не гледа българска телевизия. Разказа за свой разговор с български активист от Одеса, състоя се преди доста години.

          „Той ми обясни, че те там не гледат украинска телевизия, а само руска. Попитах го дали не иска да види другата гледна точка, а той ми отговори, че по украинските телевизии излъчвали само русофобия и тъпотия“, каза гостът.

