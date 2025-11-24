НА ЖИВО
          Кой е новият изпълнителен директор на БАБХ?

          Снимка: БГНЕС
          Със заповед на министър-председателя Росен Желязков за нов изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е назначена д-р Калина Милушева, съобщиха от правителствената пресслужба.

          От 2024 г. досега д-р Милушева оглавява Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград. Кариерата ѝ в системата на БАБХ започва още през 2011 г. като инспектор в отдел „Контрол на храните“, а от 2015 г. вече ръководи отдела като негов началник.

          Новият директор притежава две магистърски степени – по ветеринарна медицина и по санитарна микробиология и безопасност на храните, придобити в Тракийския университет – Стара Загора.

