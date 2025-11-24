Кой е новият изпълнителен директор на БАИ?

НА ЖИВО
          Ангел Иванов поема поста изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ), след като досега заемаше позицията заместник изпълнителен директор.

          Иванов има дългогодишен управленски опит в държавната администрация, включително в областите инвестиции, дигитализация, европейска интеграция, както и като ръководител на СТИВ – Москва. Работил е и като съветник по икономически, социални и европейски въпроси в Министерския съвет. Опитът му в частния сектор включва външна търговия, организация и управление на бизнес структури и продажба на активи.

          Той е завършил магистратура по „Международни икономически отношения“ в МГИМО, както и немската гимназия в Ловеч. Владее английски, немски и руски език.

          Със заповед на министъра на иновациите и растежа досегашният директор Мила Ненова е освободена от поста.

