Кой е новият изпълнителен директор на БАИ?

Ангел Иванов поема поста изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ), след като досега заемаше позицията заместник изпълнителен директор.

Иванов има дългогодишен управленски опит в държавната администрация, включително в областите инвестиции, дигитализация, европейска интеграция, както и като ръководител на СТИВ – Москва. Работил е и като съветник по икономически, социални и европейски въпроси в Министерския съвет. Опитът му в частния сектор включва външна търговия, организация и управление на бизнес структури и продажба на активи.

Той е завършил магистратура по „Международни икономически отношения“ в МГИМО, както и немската гимназия в Ловеч. Владее английски, немски и руски език.

Със заповед на министъра на иновациите и растежа досегашният директор Мила Ненова е освободена от поста.