      понеделник, 24.11.25
          ЛА Лейкърс изкова ценен успех като гост на Юта

          Победи постигнаха още Маями, Атланта, Бостън, Кливланд, Торонто, Оклахома и Финикс

          Снимка: www.facebook.com/losangeleslakers
          Ел Ей Лейкърс съумя да победи Юта Джаз със 108:106 като гост в поредна среща от редовния сезон на НБА. За пореден път най-резултатен за „езерняците“ се оказа Лука Дончич.

          Словенецът остана на косъм от трипъл-дабъл, завършвайки с 33 точки, 11 борби, 8 асистенции и 3 кражби. Остин Рийвс се отчете с дабъл-дабъл за „езерняците“ – 22 пункта и 10 овладени топки, а ЛеБрон Джеймс приключи със 17 точки, 6 борби и 8 завършващи подавания. Руи Хачимура допринесе с 13 пункта.

          За Джаз 27 точки на Кейонте Джордж не бяха достатъчни. 20 добави Лаури Марканен, а двуцифрената граница стигнаха още четирима играчи на тима – Ейс Бейли и Айзея Колиър (по 10), Юсуф Нуркич (11) и Сви Михайлюк (12).

          Юта е 11-и на Запад с баланс 5-11, докато Лейкърс, след четвъртата си поредна победа, е на втора позиция в същата конференция с 12 победи и 4 загуби. Толкова има и третият Денвър Нъгетс. В следващите си мачове Ел Ей приема Клипърс в градско дерби, а Джаз гостуват на Голдън Стейт Уориърс.

          Останалите резултати:

          Филаделфия 76-ърс – Маями Хийт 117:127

          Атланта Хоукс – Шарлът Хорнетс 113:110

          Бостън Селтикс – Орландо Меджик 138:129

          Кливланд Кавалиърс – Ел Ей Клипърс 120:105

          Торонто Раптърс – Бруклин Нетс 119:109

          Оклахома Сити Тъндър – Портланд Трейл Блейзърс 122:95

          Финикс Сънс – Сан Антонио Спърс 111:102

