ЛА Лейкърс изкова ценен успех като гост на Юта

Ел Ей Лейкърс съумя да победи Юта Джаз със 108:106 като гост в поредна среща от редовния сезон на НБА. За пореден път най-резултатен за „езерняците“ се оказа Лука Дончич.

Словенецът остана на косъм от трипъл-дабъл, завършвайки с 33 точки, 11 борби, 8 асистенции и 3 кражби. Остин Рийвс се отчете с дабъл-дабъл за „езерняците“ – 22 пункта и 10 овладени топки, а ЛеБрон Джеймс приключи със 17 точки, 6 борби и 8 завършващи подавания. Руи Хачимура допринесе с 13 пункта.

За Джаз 27 точки на Кейонте Джордж не бяха достатъчни. 20 добави Лаури Марканен, а двуцифрената граница стигнаха още четирима играчи на тима – Ейс Бейли и Айзея Колиър (по 10), Юсуф Нуркич (11) и Сви Михайлюк (12).

Юта е 11-и на Запад с баланс 5-11, докато Лейкърс, след четвъртата си поредна победа, е на втора позиция в същата конференция с 12 победи и 4 загуби. Толкова има и третият Денвър Нъгетс. В следващите си мачове Ел Ей приема Клипърс в градско дерби, а Джаз гостуват на Голдън Стейт Уориърс.

Останалите резултати:

Филаделфия 76-ърс – Маями Хийт 117:127

Атланта Хоукс – Шарлът Хорнетс 113:110

Бостън Селтикс – Орландо Меджик 138:129

Кливланд Кавалиърс – Ел Ей Клипърс 120:105

Торонто Раптърс – Бруклин Нетс 119:109

Оклахома Сити Тъндър – Портланд Трейл Блейзърс 122:95

Финикс Сънс – Сан Антонио Спърс 111:102