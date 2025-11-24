НА ЖИВО
      понеделник, 24.11.25
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Левски: Преди 10 дни Sport Republic отново потвърди, че желае да закупи акциите на клуба

          На 19 ноември 2025 г. президентът на ПФК „Левски“ Наско Сираков изпрати официален отговор до ръководството на Sport Republic, с който още веднъж потвърди готовност за преговори

          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          От ръководството на Левски излязоха с официална информация във връзка с евентуалната смяна на собствеността. В съобщението се казва, че шефовете на тима от Герена са получили ново писмо от „Спорт Републик“, свързано с придобиването на контролния пакет акции.

          Цялата публикация гласи:

          ПФК „Левски“ информира своите акционери, привърженици и партньори, че на 14 ноември 2025 г. в клуба постъпи ново официално писмо от компанията Sport Republic, в което се потвърждава интерес към евентуално придобиване на контролен дял в ПФК „Левски“ АД.

          На 19 ноември 2025 г. президентът на ПФК „Левски“ Наско Сираков изпрати официален отговор до ръководството на Sport Republic, с който още веднъж потвърди готовност за преговори и припомни няколко важни принципа от официалната си позиция от 23.10.2025 г.:

          – ръководството на „Левски“ носи отговорност както към акционерите, така и към привържениците, институциите и партньорите на клуба;

          – преди да се пристъпи към нов правен, финансов и данъчен анализ, е необходимо да бъдат изяснени в по-голяма степен стратегическата рамка и намеренията на потенциалния инвеститор – моделът на партньорство, каква би била ролята на ПФК „Левски“ в мултиклубната структура, както и ключовите цели в спортен и управленски план;

          – преговорният процес следва да бъде структуриран, прозрачен и професионален, така че да гарантира запазването на идентичността, независимостта и дългосрочните интереси на ПФК „Левски“.

          В писмото си до Sport Republic президентът на клуба предлага формирането на официални преговорни екипи от двете страни.

          От страна на ПФК „Левски“ в процеса ще участват упълномощен представител на клуба и адвокатът на дружеството. Целта на първата работна среща е да бъдат уточнени общата рамка на преговорите, очакванията на двете страни и следващите стъпки.

          В дух на прозрачност към нашите привърженици и партньори, ПФК „Левски“ публикува в пълен текст както писмото на г-н Драган Шолак, така и официалния отговор на президента на клуба Наско Сираков.              

          Ръководството на ПФК „Левски“ ще продължи да информира официално своите акционери, привърженици и партньори при наличие на съществени промени или конкретни решения, свързани с бъдещето на клуба.“

          https://levski.bg/wp-content/uploads/2025/11/Sport_Republic_Levski_Sofia_Letter_BG.pdf

          https://levski.bg/wp-content/uploads/2025/11/Letter-PFC-Levski-SR-19.11.2015.pdf

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

