Ръководството на Министерството на вътрешните работи (МВР) няма планове да инициира законодателни промени за поетапното освобождаване на служители, които получават едновременно заплата и пенсия. Причината за отказа от реформа е липсата на финансов ресурс за изплащане на дължимите при напускане обезщетения в размер на 20 заплати. Това става ясно от писмо на заместник-министъра на вътрешните работи Филип Попов до Централния полицейски синдикат, информация за което разпространи „Свободна Европа“.

В своята позиция заместникът на вътрешния министър Даниел Митов подчертава, че евентуалното съкращаване на тези кадри би довело до тежък кадрови дефицит и би натоварило бюджета на ведомството с непосилни разходи. Според Филип Попов финансовата тежест би била твърде голяма за министерството.

„Прекратяване на правоотношенията на служителите със статут по Закона за МВР, упражнили правото си на пенсия, ще генерира огромен финансов недостиг, предвид всички обезщетения, които следва да им бъдат изплатени“, пише заместник-министър Попов в писмото си.

Коренът на проблема е в законова поправка от 2015 г., която даде възможност за ранно пенсиониране при навършване на 54 години и 2 месеца, но същевременно забрани принудителното освобождаване на служителите преди те да навършат 60 години. Това създава ситуация, при която броят на работещите пенсионери в системата се увеличава с всяка изминала година.

По данни към ноември 2025 г. в МВР работят общо 6658 пенсионери, като 4779 от тях са униформени полицаи и пожарникари. Експертите предупреждават, че оставането на пенсионери на ключови позиции блокира кариерното развитие на младите кадри. Освен това, дългогодишният стаж на тези служители им осигурява началнически постове и по-високи възнаграждения, което автоматично увеличава базата за изчисляване на крайното обезщетение от 20 заплати, правейки раздялата с тях все по-скъпа за държавата.

Бившият вътрешен министър Веселин Вучков нееднократно е алармирал, че отлагането на проблема само задълбочава финансовата криза. Въпреки това, в рамките на последното десетилетие нито един от десетимата министри, ръководили ведомството, не е предприел ефективни мерки за решаване на казуса.

Парадоксът се задълбочава на фона на растящия бюджет на министерството. В проектобюджета за 2026 г. е заложена издръжка на МВР в размер на над 4,6 милиарда лева. Традиционно над 90% от тези средства се разходват за заплати и осигуровки, като държавата покрива 74% от осигурителната тежест за служителите.

Въпреки че заплатите бяха увеличени с 50% в началото на 2025 г., а от 1 януари 2026 г. е предвиден нов ръст от 12%, ръководството на МВР признава, че е влязло в „порочен кръг“ и няма нужния ресурс за реформа на личния състав.