НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 24.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Марко Рубио след преговорите в Женева: В мирния план ще бъдат направени промени

          0
          5
          Марко Рубио
          Марко Рубио
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Определени промени ще бъдат направени в мирния план на САЩ за завършване на войната между Русия и Украйна. Това заяви след преговорите в Женева държавният секретар Марко Рубио, предава Sky News. Отбелязва се, че тези промени вероятно се основават на предложения от Украйна.

          - Реклама -

          Рубио нарече разговорите в Женева „най-продуктивните и най-значимите“ от мирния процес. Той обаче добави, че все още има работа за вършене.

          „Имаме много добър работещ продукт, който вече е изграден въз основа на приноса на всички заинтересовани страни, участващи тук, и сега успяхме да разгледаме някои от тези точки, точка по точка. И мисля, че постигнахме значителен напредък“, заяви държавният секретар на САЩ.

          Той добави, че делегациите в момента работят по конкретни предложения, „правейки някои промени с надеждата да намалят още повече различията и да се приближат до нещо, с което както Украйна, така и, очевидно, САЩ се чувстват много комфортно“.

          Рубио добави, че всеки план изисква одобрението на президента на САЩ Доналд Тръмп и изявление от позицията на Русия, но като цяло е „доволен“ от него.

          Определени промени ще бъдат направени в мирния план на САЩ за завършване на войната между Русия и Украйна. Това заяви след преговорите в Женева държавният секретар Марко Рубио, предава Sky News. Отбелязва се, че тези промени вероятно се основават на предложения от Украйна.

          - Реклама -

          Рубио нарече разговорите в Женева „най-продуктивните и най-значимите“ от мирния процес. Той обаче добави, че все още има работа за вършене.

          „Имаме много добър работещ продукт, който вече е изграден въз основа на приноса на всички заинтересовани страни, участващи тук, и сега успяхме да разгледаме някои от тези точки, точка по точка. И мисля, че постигнахме значителен напредък“, заяви държавният секретар на САЩ.

          Той добави, че делегациите в момента работят по конкретни предложения, „правейки някои промени с надеждата да намалят още повече различията и да се приближат до нещо, с което както Украйна, така и, очевидно, САЩ се чувстват много комфортно“.

          Рубио добави, че всеки план изисква одобрението на президента на САЩ Доналд Тръмп и изявление от позицията на Русия, но като цяло е „доволен“ от него.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зеленски и Тръмп готвят ключова среща във Вашингтон за мирния план

          Десислава Димитрова -
          Американски и украински представители обсъждат възможно посещение на украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон още тази седмица, за да разговаря с американския президент Доналд Тръмп относно мирния план за прекратяване на войната.
          Война

          Началникът на щаба на „Хизбула“ е убит при израелски удар в Бейрут

          Владимир Висоцки -
          Началникът на щаба на "Хизбула" Али Табтабай е убит днес при израелски удар близо до Бейрут, съобщиха множество израелски медии, цитирани от "Ройтерс". При удара...
          Война

          Пожар в ТЕЦ в Московска област след украинска атака с дронове

          Екип Евроком -
          Украйна нанесе удар с безпилотни летателни апарати по ключова топлоелектрическа централа в Московска област. Вследствие на атаката на територията на съоръжението е избухнал пожар,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions