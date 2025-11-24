Марко Рубио след преговорите в Женева: В мирния план ще бъдат направени промени

Определени промени ще бъдат направени в мирния план на САЩ за завършване на войната между Русия и Украйна. Това заяви след преговорите в Женева държавният секретар Марко Рубио, предава Sky News. Отбелязва се, че тези промени вероятно се основават на предложения от Украйна.

Рубио нарече разговорите в Женева „най-продуктивните и най-значимите“ от мирния процес. Той обаче добави, че все още има работа за вършене.

„Имаме много добър работещ продукт, който вече е изграден въз основа на приноса на всички заинтересовани страни, участващи тук, и сега успяхме да разгледаме някои от тези точки, точка по точка. И мисля, че постигнахме значителен напредък“, заяви държавният секретар на САЩ.

Той добави, че делегациите в момента работят по конкретни предложения, „правейки някои промени с надеждата да намалят още повече различията и да се приближат до нещо, с което както Украйна, така и, очевидно, САЩ се чувстват много комфортно“.

Рубио добави, че всеки план изисква одобрението на президента на САЩ Доналд Тръмп и изявление от позицията на Русия, но като цяло е „доволен“ от него.