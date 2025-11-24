Мая Манолова сезира съда заради цените на зоните в София

Лидерът на гражданската платформа „Изправи се.БГ“ и адвокат Мая Манолова внесе иск в Административния съд – София-град (АССГ) срещу решението на Столичния общински съвет (СОС) за повишаване цените и разширяване на зоните за платено паркиране в София.

- Реклама -

Към иска са приложени две петиции и две подписки, подкрепени от общо 3539 граждани.

Основни аргументи в иска

Според „Изправи се.БГ“ решението на СОС е било взето в нарушение на нормативните правила и при липса на необходимата прозрачност.

1. Липса на обществени обсъждания

„При толкова значима промяна общината беше длъжна да проведе обществени обсъждания, а не само писмени консултации“, посочва Манолова.

По думите ѝ над 80% от становищата в писмените консултации са били отрицателни, но въпреки това не са взети предвид. Част от ключовите промени – като „жълтата зона“, разширяването на зелената зона и ограниченията за електромобили – са добавени в последния момент, без гражданите да имат възможност да реагират.

2. Нарушения на правилника на СОС

В иска се твърди, че общинските съветници са нарушили правилата за внасяне на изменения в нормативни актове – предложенията трябва да се въвеждат поне 5 дни предварително, а това не е било спазено.

3. Липса на финансова обосновка

Манолова подчертава, че в мотивите не е представен нито отчет за приходите и разходите на ЦГМ за последните 15 години, нито анализ, който да обясни защо цената трябва да се вдигне двойно.

„Оценката за въздействието е формална и не разглежда по-малко рестриктивни алтернативи“, се казва в документа.

В мотивите фигурирали общи формулировки като „висок процент на запълняемост“ и „увеличаване на вредните емисии“, но без конкретни данни – нито за нарушенията, нито за реалната натовареност на зоните.

4. Нарушение на Закона за въвеждане на еврото

Според жалбоподателите е налице неправомерно превалутиране 1 лев = 1 евро, което противоречи на изискването за добросъвестно ценообразуване в периода на двойно обозначаване на цените.

Те предупреждават, че това може да доведе до санкции за ЦГМ в размер на до 2 млн. лв. (0,5% от годишния оборот).

Какво се иска от съда

Гражданите и Мая Манолова настояват за:

Отмяна на измененията в наредбата

Спиране на изпълнението на решението до приключване на делото

Според тях решението е прието в нарушение на закона, правилника на СОС и правата на гражданите.