      понеделник, 24.11.25
          Мая Манолова сезира съда заради цените на зоните в София

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на гражданската платформа „Изправи се.БГ“ и адвокат Мая Манолова внесе иск в Административния съд – София-град (АССГ) срещу решението на Столичния общински съвет (СОС) за повишаване цените и разширяване на зоните за платено паркиране в София.

          Към иска са приложени две петиции и две подписки, подкрепени от общо 3539 граждани.

          Основни аргументи в иска

          Според „Изправи се.БГ“ решението на СОС е било взето в нарушение на нормативните правила и при липса на необходимата прозрачност.

          1. Липса на обществени обсъждания

          „При толкова значима промяна общината беше длъжна да проведе обществени обсъждания, а не само писмени консултации“, посочва Манолова.

          По думите ѝ над 80% от становищата в писмените консултации са били отрицателни, но въпреки това не са взети предвид. Част от ключовите промени – като „жълтата зона“, разширяването на зелената зона и ограниченията за електромобили – са добавени в последния момент, без гражданите да имат възможност да реагират.

          2. Нарушения на правилника на СОС

          В иска се твърди, че общинските съветници са нарушили правилата за внасяне на изменения в нормативни актове – предложенията трябва да се въвеждат поне 5 дни предварително, а това не е било спазено.

          Съдебна битка срещу двойното поскъпване на паркирането в София Съдебна битка срещу двойното поскъпване на паркирането в София

          3. Липса на финансова обосновка

          Манолова подчертава, че в мотивите не е представен нито отчет за приходите и разходите на ЦГМ за последните 15 години, нито анализ, който да обясни защо цената трябва да се вдигне двойно.

          „Оценката за въздействието е формална и не разглежда по-малко рестриктивни алтернативи“, се казва в документа.

          В мотивите фигурирали общи формулировки като „висок процент на запълняемост“ и „увеличаване на вредните емисии“, но без конкретни данни – нито за нарушенията, нито за реалната натовареност на зоните.

          4. Нарушение на Закона за въвеждане на еврото

          Според жалбоподателите е налице неправомерно превалутиране 1 лев = 1 евро, което противоречи на изискването за добросъвестно ценообразуване в периода на двойно обозначаване на цените.

          Те предупреждават, че това може да доведе до санкции за ЦГМ в размер на до 2 млн. лв. (0,5% от годишния оборот).

          Терзиев: По-скъпите зони ще осигурят по-бързо паркиране Терзиев: По-скъпите зони ще осигурят по-бързо паркиране

          Какво се иска от съда

          Гражданите и Мая Манолова настояват за:

          • Отмяна на измененията в наредбата
          • Спиране на изпълнението на решението до приключване на делото

          Според тях решението е прието в нарушение на закона, правилника на СОС и правата на гражданите.

