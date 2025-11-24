Мая Манолова сезира съда заради цените на зоните в София

Лидерът на гражданската платформа „Изправи се.БГ“ и адвокат Мая Манолова внесе иск в Административния съд – София-град (АССГ) срещу решението на Столичния общински съвет (СОС) за повишаване цените и разширяване на зоните за платено паркиране в София.
Към иска са приложени две петиции и две подписки, подкрепени от общо 3539 граждани.
Основни аргументи в иска
Според „Изправи се.БГ“ решението на СОС е било взето в нарушение на нормативните правила и при липса на необходимата прозрачност.
1. Липса на обществени обсъждания
По думите ѝ над 80% от становищата в писмените консултации са били отрицателни, но въпреки това не са взети предвид. Част от ключовите промени – като „жълтата зона“, разширяването на зелената зона и ограниченията за електромобили – са добавени в последния момент, без гражданите да имат възможност да реагират.
2. Нарушения на правилника на СОС
В иска се твърди, че общинските съветници са нарушили правилата за внасяне на изменения в нормативни актове – предложенията трябва да се въвеждат поне 5 дни предварително, а това не е било спазено.
3. Липса на финансова обосновка
Манолова подчертава, че в мотивите не е представен нито отчет за приходите и разходите на ЦГМ за последните 15 години, нито анализ, който да обясни защо цената трябва да се вдигне двойно.
В мотивите фигурирали общи формулировки като „висок процент на запълняемост“ и „увеличаване на вредните емисии“, но без конкретни данни – нито за нарушенията, нито за реалната натовареност на зоните.
4. Нарушение на Закона за въвеждане на еврото
Според жалбоподателите е налице неправомерно превалутиране 1 лев = 1 евро, което противоречи на изискването за добросъвестно ценообразуване в периода на двойно обозначаване на цените.
Те предупреждават, че това може да доведе до санкции за ЦГМ в размер на до 2 млн. лв. (0,5% от годишния оборот).
Какво се иска от съда
Гражданите и Мая Манолова настояват за:
- Отмяна на измененията в наредбата
- Спиране на изпълнението на решението до приключване на делото
Според тях решението е прието в нарушение на закона, правилника на СОС и правата на гражданите.