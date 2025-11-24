Младите лекари отново на протест заради неясните промени в бюджета

Младите лекари – специализанти, излизат на нов протест, недоволни от промените в бюджета, които би трябвало да удовлетворят исканията им за по-добри условия на труд и достойно заплащане.

В актуализираната план-сметка за държавните разходи са заложени 5,571 млрд. евро, от които 260 млн. евро бяха представени като средства за повишаване на възнагражденията им.

Протест заради многото неясноти

Още при първото четене на бюджета на Здравната каса стана ясно, че в предложените промени има твърде много неясноти – например не е уточнено как точно ще се увеличават заплатите в здравеопазването – както за специализантите, така и за акушерките, медицинските сестри и останалия персонал, предаде Нова тв.

Съсловните организации отправиха редица критики към подготвените текстове. Основните пропуски са:

липса на ясни дефиниции кои специалисти ще получат увеличение;

ще получат увеличение; неясни правила колко средства ще бъдат разпределени;

ще бъдат разпределени; липса на механизъм кой и при какви условия взема решенията;

взема решенията; опасения, че текстовете не са достатъчно задължителни, което би позволило на болниците лесно да ги заобиколят.

В съсловието има очаквания тези проблеми да бъдат изчистени между първо и второ четене.

„Протестът е за всички ни“

Призив за подкрепа отправи д-р Таня Андреева – педиатър, ревматолог, бивш депутат от „Да, България“ и един от най-активните обществени защитници на каузата за Национална детска болница.

Във Фейсбук тя написа:

„Днес е поредният протест на младите лекари. Какво искат? – Нормални условия за кариерно развитие, за да бъдат по-добри лекари за всички НАС. – Адекватни заплати – за да не работят на 2–3 места и да имат време за всеки пациент. – Искат стимул да останат в България – за да лекуват НАС.“

Тя подчерта, че протестът не е само на младите медици – той е за по-справедлива здравна система, което засяга всички.