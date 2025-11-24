НА ЖИВО
          Политика

          Москва официално: Европейският план е напълно неконструктивен!

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че не са водени конкретни преговори между Москва и която и да е страна относно американския план за уреждане на войната в Украйна.

          „Да, ние видяхме този вариант на плана, но никакви конкретни преговори с руски представители не са водени“, подчерта Ушаков.

          По-рано президентът Владимир Путин потвърди, че Кремъл разполага с текста на американския документ, но обсъждането му не е започнало. Според него планът би могъл да стане основа за окончателно уреждане, като Москва остава удовлетворена от текущата ситуация на фронта, но е отворена за мирни разговори.

          28-те точки на плана изискват детайлен анализ

          „Много от положенията са приемливи, но други — а те са 28 — изискват най-подробно обсъждане“, заяви Ушаков.

          Той подчерта, че проектът ще бъде преработван и от Русия, и от САЩ, и от Украйна.

          Москва недоволна от европейския вариант

          Ушаков коментира и появилия се европейски план, който също циркулира в медиите:

          „Европейският план, доколкото го видяхме тази сутрин, е напълно неконструктивен и не ни устройва.“

          Той допълни, че в публичното пространство се появяват множество версии:

          „Много е трудно да се прецени кое е достоверно. Вярваме само на това, което е официално предадено по съответните канали.“

          Какво съдържа американският план?

          Според информации на международни медии предложението на Вашингтон предвижда:

          • предаване под руски контрол на целия Донбас,
          • официално признаване на Крим и Донбас за руски,
          • замразяване на линията на съприкосновение в части от Херсонска и Запорожка област,
          • двукратно съкращаване на числеността на украинската армия,
          • забрана за разполагане на чужди войски и оръжия на територията на Украйна.
          Европейските поправки – разминавания и противоречия

          По данни на Reuters и The Telegraph на преговори в Женева ЕС и Украйна са предложили свои изменения:

          • По една версия ЕС предлага числеността на ВСУ да бъде 800 000 военнослужещи, по друга — няма ограничения.
          • За Запорожката АЕЦ:
            • вариант на Reuters – станцията се рестартира под контрол на МААЕ, а електроенергията се дели 50:50 между Киев и Москва;
            • вариант на The Telegraph – централата се предава изцяло под контрол на Киев.
          • По въпроса за чуждите войски:
            • едната версия предвижда забрана за разполагане на сили на НАТО,
            • другата — решението остава изцяло на Киев.

          И според двете медии обаче европейският план предвижда завършване на конфликта по текущата линия на фронта, което директно противоречи на основния пункт в американския проект — изтегляне на украинските сили от Донбас.

