Москва официално: Европейският план е напълно неконструктивен!

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че не са водени конкретни преговори между Москва и която и да е страна относно американския план за уреждане на войната в Украйна.

„Да, ние видяхме този вариант на плана, но никакви конкретни преговори с руски представители не са водени", подчерта Ушаков.

По-рано президентът Владимир Путин потвърди, че Кремъл разполага с текста на американския документ, но обсъждането му не е започнало. Според него планът би могъл да стане основа за окончателно уреждане, като Москва остава удовлетворена от текущата ситуация на фронта, но е отворена за мирни разговори.

28-те точки на плана изискват детайлен анализ

„Много от положенията са приемливи, но други — а те са 28 — изискват най-подробно обсъждане“, заяви Ушаков.

Той подчерта, че проектът ще бъде преработван и от Русия, и от САЩ, и от Украйна.

Москва недоволна от европейския вариант

Ушаков коментира и появилия се европейски план, който също циркулира в медиите:

„Европейският план, доколкото го видяхме тази сутрин, е напълно неконструктивен и не ни устройва.“

Той допълни, че в публичното пространство се появяват множество версии:

„Много е трудно да се прецени кое е достоверно. Вярваме само на това, което е официално предадено по съответните канали.“

Какво съдържа американският план?

Според информации на международни медии предложението на Вашингтон предвижда:

предаване под руски контрол на целия Донбас ,

, официално признаване на Крим и Донбас за руски ,

, замразяване на линията на съприкосновение в части от Херсонска и Запорожка област ,

, двукратно съкращаване на числеността на украинската армия ,

, забрана за разполагане на чужди войски и оръжия на територията на Украйна.

Европейските поправки – разминавания и противоречия

По данни на Reuters и The Telegraph на преговори в Женева ЕС и Украйна са предложили свои изменения:

По една версия ЕС предлага числеността на ВСУ да бъде 800 000 военнослужещи , по друга — няма ограничения .

, по друга — . За Запорожката АЕЦ : вариант на Reuters – станцията се рестартира под контрол на МААЕ, а електроенергията се дели 50:50 между Киев и Москва; вариант на The Telegraph – централата се предава изцяло под контрол на Киев.

: По въпроса за чуждите войски : едната версия предвижда забрана за разполагане на сили на НАТО , другата — решението остава изцяло на Киев .

:

И според двете медии обаче европейският план предвижда завършване на конфликта по текущата линия на фронта, което директно противоречи на основния пункт в американския проект — изтегляне на украинските сили от Донбас.