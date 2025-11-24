Москва официално: Европейският план е напълно неконструктивен!

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че не са водени конкретни преговори между Москва и която и да е страна относно американския план за уреждане на войната в Украйна.
По-рано президентът Владимир Путин потвърди, че Кремъл разполага с текста на американския документ, но обсъждането му не е започнало. Според него планът би могъл да стане основа за окончателно уреждане, като Москва остава удовлетворена от текущата ситуация на фронта, но е отворена за мирни разговори.
28-те точки на плана изискват детайлен анализ
Той подчерта, че проектът ще бъде преработван и от Русия, и от САЩ, и от Украйна.
Москва недоволна от европейския вариант
Ушаков коментира и появилия се европейски план, който също циркулира в медиите:
Той допълни, че в публичното пространство се появяват множество версии:
Какво съдържа американският план?
Според информации на международни медии предложението на Вашингтон предвижда:
предаване под руски контрол на целия Донбас,
официално признаване на Крим и Донбас за руски,
замразяване на линията на съприкосновение в части от Херсонска и Запорожка област,
двукратно съкращаване на числеността на украинската армия,
забрана за разполагане на чужди войски и оръжия на територията на Украйна.
Европейските поправки – разминавания и противоречия
По данни на Reuters и The Telegraph на преговори в Женева ЕС и Украйна са предложили свои изменения:
По една версия ЕС предлага числеността на ВСУ да бъде 800 000 военнослужещи, по друга — няма ограничения.
За Запорожката АЕЦ:
вариант на Reuters – станцията се рестартира под контрол на МААЕ, а електроенергията се дели 50:50 между Киев и Москва;
вариант на The Telegraph – централата се предава изцяло под контрол на Киев.
По въпроса за чуждите войски:
едната версия предвижда забрана за разполагане на сили на НАТО,
другата — решението остава изцяло на Киев.
И според двете медии обаче европейският план предвижда завършване на конфликта по текущата линия на фронта, което директно противоречи на основния пункт в американския проект — изтегляне на украинските сили от Донбас.
