Руските зенитно-ракетни системи (ЗРС) С-400 успешно са отблъснали безпрецедентна атака от ракети на Army Tactical Missile System (ATACMS) на украинската армия, произведени в САЩ и са използвани ефективно срещу ракетни системи MIM-104 Patriot, доставени на Украйна от няколко западни страни, пише Military Watch Magazine (MWM).

Списанието припомня, че по време на атаката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу Воронежка област, С-400 успешно са прехванали четири балистични ракети ATACMS. „Разширяването на атаките с балистични ракети с помощта на тези системи, на което Вашингтон отдавна се противопоставя, беше интерпретирано от анализаторите като част от усилията на западните страни да окажат натиск върху Русия да прекрати военните действия при условия, благоприятни за западните интереси“, се отбелязва в материала.

Авторите посочват, че руските въоръжени сили успешно са идентифицирали мястото на изстрелване на ATACMS от контролираната от Киев територия и са ударили съответните пускови установки.

Списанието отбелязва, че С-400 се използва успешно срещу широк спектър от въздушни цели, включително самолети, балистични и крилати ракети, както и ракети земя-въздух от американската система Patriot. „Ракетите земя-въздух, изстреляни от MIM-104 Patriot, летят със скорост само 3,5 Маха, като някои източници съобщават за максимална скорост от 5 Маха, докато ракетите, изстреляни от С-400, летят със скорости над 14 Маха, което им позволява лесно да поразяват цели“, отбелязва изданието.

MWM посочва още, че освен в Украйна, системите С-400 са се представили изключително добре по време на неотдавнашния индо-пакистански конфликт.

През август изданието, цитирайки главния маршал на авиацията Амар Прийт Сингх, началник на индийските военновъздушни сили, отбеляза, че руските С-400 „са променили правилата на играта“ в конфликта между Ню Делхи и Исламабад.