НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 24.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Около 200 хиляди украинци могат да бъдат депортирани от САЩ

          0
          7
          Украински бежанци
          Украински бежанци
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Хиляди украинци в САЩ са изложени на риск да загубят законния си статут поради забавянията на администрацията на президента Доналд Тръмп в обработката на удължавания на специалната имиграционна програма за украинци, „Обединени за Украйна“, съобщава Reuters.

          - Реклама -

          До март близо 200 000 украинци са били изложени на риск да станат нарушители на имиграционните закони, да загубят разрешителните си за работа и да станат уязвими от задържане или депортиране.

          След пауза, наложена от администрацията на Тръмп през януари „поради съображения за сигурност“, удължавания са били приемани само след разпореждане на федерален съд. Реалната обработка на заявленията обаче напредва изключително бавно: от май насам са обработени само около 1900 заявления – само малка част от необходимите десетки хиляди.

          Хуманитарната програма, въведена през април 2022 г. по време на президентството на Джо Байдън, позволи на близо 260 000 украинци да влязат в САЩ за първоначален двугодишен период. Това е малка част от 5,9 милиона украински бежанци по света, от които 5,3 милиона са в Европа, според ООН.

          Медиите разговаряха с двайсет украинци, които са загубили разрешителните си за работа – и следователно работата си – поради забавяне на подновяването им. Сред тях са IT специалисти, учителка в детска градина, финансов консултант, интериорен дизайнер и студент. Те казват, че са принудени да харчат спестяванията си, да търсят подкрепа от общността и да теглят заеми, докато чакат решение за статута си.

          Някои интервюирани признаха, че се страхуват да не бъдат задържани от имиграционните власти. Други рядко напускат домовете си или са напуснали САЩ за Канада, Европа или Южна Америка.

          Администрацията на Тръмп преустанови обработката на заявления и удължавания на украинската хуманитарна програма през януари, позовавайки се на опасения за сигурността. След напрегната среща в Овалния кабинет с украинския президент Володимир Зеленски, американският лидер обяви, че обмисля пълното лишаване на украинците от законния им статут.

          В крайна сметка той не отмени програмата и през май федерален съдия нареди на властите да възобновят обработката на заявленията. Оттогава обаче американските имиграционни власти са обработили само 1900 заявления за удължаване на статута на украинци и други националности – малка част в сравнение с броя на тези, чийто статут изтича, според нови данни на американското правителство, съобщават журналистите.

          Хиляди украинци в САЩ са изложени на риск да загубят законния си статут поради забавянията на администрацията на президента Доналд Тръмп в обработката на удължавания на специалната имиграционна програма за украинци, „Обединени за Украйна“, съобщава Reuters.

          - Реклама -

          До март близо 200 000 украинци са били изложени на риск да станат нарушители на имиграционните закони, да загубят разрешителните си за работа и да станат уязвими от задържане или депортиране.

          След пауза, наложена от администрацията на Тръмп през януари „поради съображения за сигурност“, удължавания са били приемани само след разпореждане на федерален съд. Реалната обработка на заявленията обаче напредва изключително бавно: от май насам са обработени само около 1900 заявления – само малка част от необходимите десетки хиляди.

          Хуманитарната програма, въведена през април 2022 г. по време на президентството на Джо Байдън, позволи на близо 260 000 украинци да влязат в САЩ за първоначален двугодишен период. Това е малка част от 5,9 милиона украински бежанци по света, от които 5,3 милиона са в Европа, според ООН.

          Медиите разговаряха с двайсет украинци, които са загубили разрешителните си за работа – и следователно работата си – поради забавяне на подновяването им. Сред тях са IT специалисти, учителка в детска градина, финансов консултант, интериорен дизайнер и студент. Те казват, че са принудени да харчат спестяванията си, да търсят подкрепа от общността и да теглят заеми, докато чакат решение за статута си.

          Някои интервюирани признаха, че се страхуват да не бъдат задържани от имиграционните власти. Други рядко напускат домовете си или са напуснали САЩ за Канада, Европа или Южна Америка.

          Администрацията на Тръмп преустанови обработката на заявления и удължавания на украинската хуманитарна програма през януари, позовавайки се на опасения за сигурността. След напрегната среща в Овалния кабинет с украинския президент Володимир Зеленски, американският лидер обяви, че обмисля пълното лишаване на украинците от законния им статут.

          В крайна сметка той не отмени програмата и през май федерален съдия нареди на властите да възобновят обработката на заявленията. Оттогава обаче американските имиграционни власти са обработили само 1900 заявления за удължаване на статута на украинци и други националности – малка част в сравнение с броя на тези, чийто статут изтича, според нови данни на американското правителство, съобщават журналистите.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Дугин: Украйна ще бъде изцяло наша най-много след 2 години

          Никола Павлов -
          Руският идеолог Александър Дугин публикува в своя Telegram канал твърдения за бъдещето на Украйна, които предизвикаха остри реакции в социалните мрежи. Според него Москва...
          Война

          В Русия разкриха срока на експлоатация на Су-57

          Иван Христов -
          Руският изтребител Су-57 от пето поколение може да работи 20-30 години, през което време ще бъде непрекъснато усъвършенстван. Това заяви пред ТАСС Сергей Богдан,...
          Политика

          Кой е новият изпълнителен директор на БАБХ?

          Десислава Димитрова -
          Със заповед на министър-председателя Росен Желязков за нов изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е назначена д-р Калина Милушева.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions