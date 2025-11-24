НА ЖИВО
      понеделник, 24.11.25
          Политика

          Основателят на „Телеграм": Президент на европейска държава е поръчал убийството на Чарли Кърк?

          Съоснователят на Telegram Павел Дуров постави под съмнение официалната версия за убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк, като допусна възможна причастност на френски структури. Коментарът му, публикуван в платформата X, беше направен в отговор на твърдения на американската журналистка Кендис Оуенс.

          „След като прегледах всичко, което Чарли Кърк някога е казвал за Франция на Макрон, намирам информацията на Кендис за възможна причастност на Франция към неговата смърт за напълно правдоподобна“, написа Дуров.

          Кендис Оуенс твърди, че с нея се е свързал високопоставен служител от френското правителство. Според думите ѝ този човек заявил, че предполагаемият извършител на убийството на Кърк е преминал подготовка в 13-та бригада на Френския чуждестранен легион, като били замесени и други държави.

          Кендис Оуенс твърди, че с нея се е свързал високопоставен служител от френското правителство. Според думите ѝ този човек заявил, че предполагаемият извършител на убийството на Кърк е преминал подготовка в 13-та бригада на Френския чуждестранен легион, като били замесени и други държави.

