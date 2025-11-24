Основателят на „Телеграм“: Президент на европейска държава е поръчал убийството на Чарли Кърк?

Съоснователят на Telegram Павел Дуров постави под съмнение официалната версия за убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк, като допусна възможна причастност на френски структури. Коментарът му, публикуван в платформата X, беше направен в отговор на твърдения на американската журналистка Кендис Оуенс.
Кендис Оуенс твърди, че с нея се е свързал високопоставен служител от френското правителство. Според думите ѝ този човек заявил, че предполагаемият извършител на убийството на Кърк е преминал подготовка в 13-та бригада на Френския чуждестранен легион, като били замесени и други държави.
After reviewing everything Charlie Kirk has ever said about Macron’s France, I find Candace’s info about French involvement in his death entirely plausible.— Pavel Durov (@durov) November 23, 2025
Charlie even called for 300% tariffs on France until the charges against me were dropped: https://t.co/6JLy6PzNqS 🙏 https://t.co/qm6Laz0cfI