      понеделник, 24.11.25
          Отиде си Ян Клинг, музикант от легендарната група АББА

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Светът на музиката загуби още едно талантливо име – Ян Клинг, музикант, оставил трайна следа в творчеството на култовата шведска група АББА. Той почина на 85-годишна възраст, а скръбната вест бе официално потвърдена от неговия син Матиас Клинг.

          В емоционално изявление наследникът на музиканта сподели спомени за баща си и неговата отдаденост към изкуството. „Той винаги е бил силно запален по музиката. Още като тийнейджър сядаше и запомняше всяко соло на Чарли Паркър. Затова притежаваше изключителен талант. Но най-вече ще запомня неговата любов към музиката“, заяви Матиас.

          Ян Клинг бе известен като виртуоз на медни и лабиални инструменти. Неговият професионализъм и талант могат да бъдат чути в някои от най-емблематичните албуми на АББА, превърнали се в класика. Сред тях са „Arrival“ (1976), „Voulez-Vous“ (1979), „Super Trouper“ (1981) и „The Visitors“ (1981).

          Богатата музикална кариера на Клинг не се ограничава само до работата му с шведския квартет. Той е реализирал успешни сътрудничества и с други популярни изпълнители, сред които се открояват имената на Бьорн Скифс и Тед Гардестад.

