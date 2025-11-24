Специалният пратеник в Чехия Стефан Стефанов предава подробности по темата от мястото на събитието.

Първата машина от общо 25 нови влака, поръчани от България преди малко повече от година, вече е напълно завършена. Очаква се тя да пристигне в страната през месец януари. Новата железопътна композиция бе официално представена в завода на производителя „Шкода“ в град Пилзен. На място транспортният министър Гроздан Караджов извърши инспекция на подвижния състав, като подчерта, че „от десетилетия не сме имали чисто нови влакове“. След обиколката той сподели впечатленията си, че новата придобивка „вози изключително меко и удобно“.

Договорът, сключен с чешката компания, възлиза на стойност над половин милиард лева, като финансирането е осигурено изцяло от Европейския съюз. Новите мотриси се състоят от четири вагона и са с капацитет за над 330 пътници, като техническите им характеристики позволяват развиване на скорост до 160 км/ч. В интериора са заложени съвременни удобства, включващи „wifi мрежа, климатизация, видеонаблюдение и лесен достъп за хора в неравностойно положение“. Предвидени са и специализирани зони за детски колички и велосипеди.

Планира се първите композиции да влязат в експлоатация по направленията София–Перник, София–Своге, Мездра, Пловдив–Асеновград и Пловдив–Копривщица още през месец април.

По време на представянето главният изпълнителен директор на „Шкода“ акцентира върху факта, че „влакът стана готов за рекордно кратко време от 14 месеца“ и увери, че производственият план се спазва стриктно. Следващият етап за готовата машина е транспортирането ѝ до София, където предстои пътниците лично да оценят качествата на новия влак.