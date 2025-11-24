Пациентите на първо място: удължена забраната за износ на инсулини и антибиотици

Министерството на здравеопазването удължи срока на забраната за износ на някои инсулини и антибиотици до 23 януари 2026 г. Това е посочено в заповед на здравния министър, публикувана на сайта на министерството.

Забраната обхваща медикаменти от фармакологичните групи „Инсулини и аналози“, „Инхибитори на натриево-глюкозния ко-транспортер 2“, „Понижаващи кръвната захар лекарства с изключение на инсулини“ (например Semaglutide), антибиотици с международно непатентно наименование Azithromycin в лекарствени форми „powder for oral suspension“ и „granules for oral suspension“, както и лекарствени продукти Mesalazine.

Причините за удължаването на забраната са затруднения в снабдяването на аптеките и пациентите, сигнали за недостиг, отказ от складовете на едро, нерегулярни доставки или доставка на по-малки количества.

Особено сериозен е недостигът на Mesalazine, който се използва за лечение на улцерозен колит и болест на Крон. В таблетна форма липсата е регистрирана в 79% от областите в страната и засяга 201 аптеки. Недостигът за другите форми на лекарството също е отчетен, но в по-малка степен.