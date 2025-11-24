Планините побеляха: нов сняг и коварно хлъзгави терени дебнат туристите

Условията за туризъм в планините стават все по-зимни и снежни, съобщават от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са отрицателни, времето е ясно, а вятърът – слаб до умерен. Спасителите предупреждават, че над 1800 метра вече има нова снежна покривка, която прави терена значително по-хлъзгав.

От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) информират, че днес над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен запад-югозападен вятър.

Максималните температури ще достигнат около 7°C на 1200 м и около -2°C на 2000 м.