      понеделник, 24.11.25
          Планините побеляха: нов сняг и коварно хлъзгави терени дебнат туристите

          Snimka: blitz.bg
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Условията за туризъм в планините стават все по-зимни и снежни, съобщават от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

          Температурите са отрицателни, времето е ясно, а вятърът – слаб до умерен. Спасителите предупреждават, че над 1800 метра вече има нова снежна покривка, която прави терена значително по-хлъзгав.

          Първи сняг до дни? Циклони и застудяване приближават края на ноември Първи сняг до дни? Циклони и застудяване приближават края на ноември

          От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) информират, че днес над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен запад-югозападен вятър.
          Максималните температури ще достигнат около 7°C на 1200 м и около -2°C на 2000 м.

