НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 24.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          По-голямата част от Покровск е в ръцете на руската армия, ВСУ са вкарани в „котел“

          0
          75
          Град
          Град
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          По-голямата част от Покровск е под контрола на руските войски, заяви ръководителят на руските власти в Донецка област Денис Пушилин, цитиран от РИА Новости.

          - Реклама -

          „На Красноармейско направление, в самия град, по-голямата част от който сега е под контрола на руските въоръжени сили, продължават усилията за надделяване над противника. Противникът е в „котел“ и понася сериозни загуби“, заяви той.

          В момента руските войски предприемат атака от още една посока, за да превземат по-бързо Покровско-Мирноградската агломерация, добави Пушилин.

          Ден по-рано Министерството на отбраната на Русия съобщи, че бойци от групировката „Център“ са отблъснали седем атаки на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), опитващи се да деблокират обкръжените части в Покровск.

          Миналата седмица Пушилин заяви, че руските войски вече контролират над 75 процента от града.

          По-голямата част от Покровск е под контрола на руските войски, заяви ръководителят на руските власти в Донецка област Денис Пушилин, цитиран от РИА Новости.

          - Реклама -

          „На Красноармейско направление, в самия град, по-голямата част от който сега е под контрола на руските въоръжени сили, продължават усилията за надделяване над противника. Противникът е в „котел“ и понася сериозни загуби“, заяви той.

          В момента руските войски предприемат атака от още една посока, за да превземат по-бързо Покровско-Мирноградската агломерация, добави Пушилин.

          Ден по-рано Министерството на отбраната на Русия съобщи, че бойци от групировката „Център“ са отблъснали седем атаки на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), опитващи се да деблокират обкръжените части в Покровск.

          Миналата седмица Пушилин заяви, че руските войски вече контролират над 75 процента от града.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Американски военни предупредиха Украйна за скорошна загуба на Донбас

          Иван Христов -
          Украйна може скоро да загуби цялата територия на Донбас. Американските военни са предупредили Киев за това, пише РБК-Украйна. „ смятат, че следващите няколко месеца ще...
          Война

          CNN: Украйна се е съгласила на компромис по мирния план на Тръмп, но Русия едва ли ще се съгласи

          Иван Христов -
          След разговори в Женева, целящи да убедят Украйна да приеме последните предложения на САЩ за прекратяване на войната с Русия, държавният секретар на САЩ...
          Война

          The Telegraph: Страните от ЕС са предложили връщане на Русия в Г-8

          Иван Христов -
          По време на преговорите в Женева европейските страни са предложили възстановяване на Русия в Г-8, съобщава The Telegraph. Изданието уточнява, че това може да се...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions