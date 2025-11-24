По-голямата част от Покровск е под контрола на руските войски, заяви ръководителят на руските власти в Донецка област Денис Пушилин, цитиран от РИА Новости.

„На Красноармейско направление, в самия град, по-голямата част от който сега е под контрола на руските въоръжени сили, продължават усилията за надделяване над противника. Противникът е в „котел“ и понася сериозни загуби“, заяви той.

В момента руските войски предприемат атака от още една посока, за да превземат по-бързо Покровско-Мирноградската агломерация, добави Пушилин.

Ден по-рано Министерството на отбраната на Русия съобщи, че бойци от групировката „Център“ са отблъснали седем атаки на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), опитващи се да деблокират обкръжените части в Покровск.

Миналата седмица Пушилин заяви, че руските войски вече контролират над 75 процента от града.