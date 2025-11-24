НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 24.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятКултура

          Почина легендата на музиката и киното Джими Клиф

          0
          3
          Снимка: Wikimedia Commons
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Легендарният ямайски реге изпълнител и актьор Джими Клиф е починал на 81-годишна възраст след пристъп, последван от пневмония.

          - Реклама -

          Новината беше съобщена от неговата съпруга Латифа Чеймбърс в Instagram.

          „С дълбока тъга съобщавам, че съпругът ми, Джими Клиф, почина вследствие на пристъп, последван от пневмония… На всичките му фенове по целия свят, моля, знайте, че вашата подкрепа беше неговата сила през цялата му кариера… Джими, скъпи мой, почивай в мир“, написа тя от името на себе си и децата им Лили и Акен.

          Глас, който превърна регето в световен феномен

          Клиф остава в историята с песни като:

          • You Can Get It If You Really Want
          • I Can See Clearly Now
          • Wonderful World, Beautiful People

          Неговият позитивен стил, мелодичен глас и неизменна енергия му носят огромна международна популярност и многомилионна публика.

          Кино наследство

          Участието му във филма „The Harder They Come“ (1972 г.) се смята за революционно за ямайското кино. Лентата придобива култов статус и изиграва ключова роля за популяризирането на регето по света.

          Отличия и признание

          Джими Клиф е един от малкото артисти, наред с Боб Марли, удостоени с Ордена за заслуги – една от най-високите държавни награди на Ямайка.

          СКРЪБНА ВЕСТ: Почина едно от най-ярките имена в българската музика СКРЪБНА ВЕСТ: Почина едно от най-ярките имена в българската музика

          Легендарният ямайски реге изпълнител и актьор Джими Клиф е починал на 81-годишна възраст след пристъп, последван от пневмония.

          - Реклама -

          Новината беше съобщена от неговата съпруга Латифа Чеймбърс в Instagram.

          „С дълбока тъга съобщавам, че съпругът ми, Джими Клиф, почина вследствие на пристъп, последван от пневмония… На всичките му фенове по целия свят, моля, знайте, че вашата подкрепа беше неговата сила през цялата му кариера… Джими, скъпи мой, почивай в мир“, написа тя от името на себе си и децата им Лили и Акен.

          Глас, който превърна регето в световен феномен

          Клиф остава в историята с песни като:

          • You Can Get It If You Really Want
          • I Can See Clearly Now
          • Wonderful World, Beautiful People

          Неговият позитивен стил, мелодичен глас и неизменна енергия му носят огромна международна популярност и многомилионна публика.

          Кино наследство

          Участието му във филма „The Harder They Come“ (1972 г.) се смята за революционно за ямайското кино. Лентата придобива култов статус и изиграва ключова роля за популяризирането на регето по света.

          Отличия и признание

          Джими Клиф е един от малкото артисти, наред с Боб Марли, удостоени с Ордена за заслуги – една от най-високите държавни награди на Ямайка.

          СКРЪБНА ВЕСТ: Почина едно от най-ярките имена в българската музика СКРЪБНА ВЕСТ: Почина едно от най-ярките имена в българската музика

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски посочи „главния проблем“ в преговорите с Русия: Путин иска юридическо признание на „откраднатите“ територии

          Иван Христов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че „главният проблем“ в мирните преговори е искането на държавния глава на Русия Владимир Путин за правно признаване...
          Война

          В Полша освободиха заподозрените в диверсия на железопътните линии украинци

          Иван Христов -
          Украинците, заподозрени в саботаж на железопътни линии в Полша, са освободени, съобщава порталът Onet. „След ареста им те са били задържани 48 часа, през което...
          Политика

          Основателят на „Телеграм“: Президент на европейска държава е поръчал убийството на Чарли Кърк?

          Никола Павлов -
          Съоснователят на Telegram Павел Дуров постави под съмнение официалната версия за убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк, като допусна възможна причастност на френски...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions