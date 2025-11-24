Почина легендата на музиката и киното Джими Клиф

Легендарният ямайски реге изпълнител и актьор Джими Клиф е починал на 81-годишна възраст след пристъп, последван от пневмония.
Новината беше съобщена от неговата съпруга Латифа Чеймбърс в Instagram.
Глас, който превърна регето в световен феномен
Клиф остава в историята с песни като:
- You Can Get It If You Really Want
- I Can See Clearly Now
- Wonderful World, Beautiful People
Неговият позитивен стил, мелодичен глас и неизменна енергия му носят огромна международна популярност и многомилионна публика.
Кино наследство
Участието му във филма „The Harder They Come“ (1972 г.) се смята за революционно за ямайското кино. Лентата придобива култов статус и изиграва ключова роля за популяризирането на регето по света.
Отличия и признание
Джими Клиф е един от малкото артисти, наред с Боб Марли, удостоени с Ордена за заслуги – една от най-високите държавни награди на Ямайка.
