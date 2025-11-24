Почина легендата на музиката и киното Джими Клиф

Легендарният ямайски реге изпълнител и актьор Джими Клиф е починал на 81-годишна възраст след пристъп, последван от пневмония.

Новината беше съобщена от неговата съпруга Латифа Чеймбърс в Instagram.

„С дълбока тъга съобщавам, че съпругът ми, Джими Клиф, почина вследствие на пристъп, последван от пневмония… На всичките му фенове по целия свят, моля, знайте, че вашата подкрепа беше неговата сила през цялата му кариера… Джими, скъпи мой, почивай в мир“, написа тя от името на себе си и децата им Лили и Акен.

Глас, който превърна регето в световен феномен

Клиф остава в историята с песни като:

You Can Get It If You Really Want

I Can See Clearly Now

Wonderful World, Beautiful People

Неговият позитивен стил, мелодичен глас и неизменна енергия му носят огромна международна популярност и многомилионна публика.

Кино наследство

Участието му във филма „The Harder They Come“ (1972 г.) се смята за революционно за ямайското кино. Лентата придобива култов статус и изиграва ключова роля за популяризирането на регето по света.

Отличия и признание

Джими Клиф е един от малкото артисти, наред с Боб Марли, удостоени с Ордена за заслуги – една от най-високите държавни награди на Ямайка.