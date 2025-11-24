НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 24.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Полша започна да строи фортификации на границата с Русия: появиха се спътникови снимки

          0
          66
          Фортификации в Полша
          Фортификации в Полша
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Полша започна изграждането на фортификации по програмата „Източен щит“ ​​на границата с Калининградска област на Русия. Това съобщи потребителят на социалните мрежи Clément Molin, позовавайки се на сателитни изображения.

          - Реклама -

          В момента е известно, че три малки укрепени района се намират близо до границата с руския анклав. Укрепленията включват противотанкови ровове, „драконови зъби“ и окопи. Авторът отбеляза, че тези елементи са подобни на украинските укрепления. Той обаче отбеляза, че е необходима дълбока отбрана, тъй като придвижването на войските близо до границата в случай на нашествие може да бъде изключително рисковано.

          Той отбеляза също, че традиционните укрепления са остарели поради заплахата от дронове. Следователно, при изграждането на подобни отбранителни линии е важно да се вземе предвид опитът на Украйна, която се е пренасочила към скрити позиции в горски пояси и защитени укрития за техника.

          Отбелязва се, че изграждането на укрепленията е започнало едва през четвъртата година от пълномащабната война на Украйна срещу Русия. Освен Полша, балтийските държави също изграждат укрепления по източните си граници. Според автора обаче, подготовката на Литва за укрепване е недостатъчна – досега са инсталирани само „драконови зъби“ в малка площ. В останалите балтийски държави и Финландия укрепленията все още са в етап на планиране или подготовка.

          Полша започна изграждането на фортификации по програмата „Източен щит“ ​​на границата с Калининградска област на Русия. Това съобщи потребителят на социалните мрежи Clément Molin, позовавайки се на сателитни изображения.

          - Реклама -

          В момента е известно, че три малки укрепени района се намират близо до границата с руския анклав. Укрепленията включват противотанкови ровове, „драконови зъби“ и окопи. Авторът отбеляза, че тези елементи са подобни на украинските укрепления. Той обаче отбеляза, че е необходима дълбока отбрана, тъй като придвижването на войските близо до границата в случай на нашествие може да бъде изключително рисковано.

          Той отбеляза също, че традиционните укрепления са остарели поради заплахата от дронове. Следователно, при изграждането на подобни отбранителни линии е важно да се вземе предвид опитът на Украйна, която се е пренасочила към скрити позиции в горски пояси и защитени укрития за техника.

          Отбелязва се, че изграждането на укрепленията е започнало едва през четвъртата година от пълномащабната война на Украйна срещу Русия. Освен Полша, балтийските държави също изграждат укрепления по източните си граници. Според автора обаче, подготовката на Литва за укрепване е недостатъчна – досега са инсталирани само „драконови зъби“ в малка площ. В останалите балтийски държави и Финландия укрепленията все още са в етап на планиране или подготовка.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Москва официално: Европейският план е напълно неконструктивен!

          Никола Павлов -
          Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че не са водени конкретни преговори между Москва и която и да е страна относно американския план...
          Война

          Севернокорейски войски се появиха край Гуляйполе?

          Иван Христов -
          В мрежата усилено циркулират съобщения, че севернокорейски войски са се присъединили към руските на Запорожко направление. Според някои твърдения става въпрос за района на...
          Война

          Ираклий Кобахидзе: Използват Украйна като пушечно месо, но не успяха да го направят с Грузия

          Иван Христов -
          Определени сили използват Украйна като пушечно месо. Имало е опит това да се направи и с Грузия, но благодарение на безкомпромисната борба властите на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions