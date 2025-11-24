Полша започна изграждането на фортификации по програмата „Източен щит“ ​​на границата с Калининградска област на Русия. Това съобщи потребителят на социалните мрежи Clément Molin, позовавайки се на сателитни изображения.

В момента е известно, че три малки укрепени района се намират близо до границата с руския анклав. Укрепленията включват противотанкови ровове, „драконови зъби“ и окопи. Авторът отбеляза, че тези елементи са подобни на украинските укрепления. Той обаче отбеляза, че е необходима дълбока отбрана, тъй като придвижването на войските близо до границата в случай на нашествие може да бъде изключително рисковано.

Той отбеляза също, че традиционните укрепления са остарели поради заплахата от дронове. Следователно, при изграждането на подобни отбранителни линии е важно да се вземе предвид опитът на Украйна, която се е пренасочила към скрити позиции в горски пояси и защитени укрития за техника.

Отбелязва се, че изграждането на укрепленията е започнало едва през четвъртата година от пълномащабната война на Украйна срещу Русия. Освен Полша, балтийските държави също изграждат укрепления по източните си граници. Според автора обаче, подготовката на Литва за укрепване е недостатъчна – досега са инсталирани само „драконови зъби“ в малка площ. В останалите балтийски държави и Финландия укрепленията все още са в етап на планиране или подготовка.