      понеделник, 24.11.25
          НачалоСпортФутбол

          Президентът на ТФФ: Скандалът с нелегалните залози е земетресение във футбола ни

          "Трябва да изчистим името на турския футбол за нашите деца и младеж. Имаме морален дълг към тях. Няма да оставим нито един ъгъл непроверен" - добави Ибрахим Хаджиосманоглу

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Президентът на Турската футболна федерация (ТФФ) Ибрахим Хаджиосманоглу говори днес пред медиите във връзка със скандала с нелегални залози, който разтърси южната ни съседка. Той потвърди, че ключови данни за треньори, технически директори, медицински персонал, клубни представители и делегати се очаква да излязат наяве тази седмица – отвъд 149-те рефери и над 1000 футболисти, които вече са със спрени права.

          „Очакваме тези данни тази седмица. Това е земетресение във футбола. Няма да оставим нито един ъгъл непроверен“, категоричен беше Хаджиосманоглу и продължи:

          „Това е свещен дълг. Трябва да изчистим името на турския футбол за нашите деца и младеж. От дни насам тези, които знаят за скандала, и тези, които не са наясно, се изказват по темата. Информираните и неинформираните говорят, но това, което наистина има значение, е колко допринася всеки човек или институция за това важно усилие“, каза още той на брифинга в офисите на Федерацията.

          „Имаме морален дълг към нашите деца и младеж. Тази задача не трябва да се превръща в платформа за лична изгода. Нека всички допринесем за чист турски футбол и достигане на по-щастливи бъдещи дни“, добави президентът на ТФФ.

          Припомняме, че за скандала стана ясно на 30 октомври след вътрешен одит на Федерацията в Истанбул. Първоначално, 371 рефери и асистенти бяха уличени в това, че имат профили в сайтове за залози, което доведе до незабавни наказания и заповеди за арести.

          До средата на ноември над 1000 професионални футболисти в турските първенства бяха изправени пред Дисциплинарната комисия на ТФФ. Клубове като гранда Бешикташ са изправени пред отнемане на точки и забрани на играчи. Турски национал – Ерен Елмалъ, който е футболист на Галатасарай, пък беше изваден от състава за мача с България в Бурса.

