Прокуратурата с първа официална информация за тройното убийство в Пловдивско

Окръжната прокуратура наблюдава досъдебно производство, започнало на 22 ноември, веднага след получаването на сигнал за тежък инцидент в пловдивското село Поповица.
При първоначалния оглед на двуетажната къща са открити три тела.
Какво е установено до момента
На първия етаж са намерени:
- 82-годишен мъж, седнал, с огнестрелна рана във врата
- 76-годишната му съпруга, лежаща на легло, с огнестрелна рана в корема
На втория етаж е открит:
- 22-годишният им внук, починал от няколко огнестрелни рани
От полицията съобщават, че:
Мотиви и предистория
До момента няма данни за подадени сигнали за домашни конфликти, но разследващите работят по информация за влошени отношения между дядото и внука, свързани с хазартната зависимост на младежа.
По непотвърдени данни внукът е имал притеснения от страна на дядото, че може да заложи семейния дом, който му е бил прехвърлен от покойния му баща.
Наблюдаващият прокурор уточнява:
Телефонно обаждане преди трагедията
Жената, подала сигнала в полицията, е дъщеря на извършителя.
Преди да сложи край на живота си, мъжът се е обадил на нейния съпруг (зет му) и му казал:
След това контактът с него прекъснал.
Допълнителни детайли
- Внукът е работил като охранител
- По данни от селото често е организирал шумни събирания, което е създавало напрежение
- На място са изпратени екипи на Криминална полиция
- Иззети са гилзи и следи от оръжие
- Взети са кръвни проби от трите тела, очакват се резултатите от химическата експертиза
Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Пловдив.
