Прокуратурата с първа официална информация за тройното убийство в Пловдивско

Окръжната прокуратура наблюдава досъдебно производство, започнало на 22 ноември, веднага след получаването на сигнал за тежък инцидент в пловдивското село Поповица.

При първоначалния оглед на двуетажната къща са открити три тела.

Какво е установено до момента

На първия етаж са намерени:

82-годишен мъж , седнал, с огнестрелна рана във врата

, седнал, с огнестрелна рана във врата 76-годишната му съпруга, лежаща на легло, с огнестрелна рана в корема

На втория етаж е открит:

22-годишният им внук, починал от няколко огнестрелни рани

От полицията съобщават, че:

„След изчистване на няколко версии, водещата е, че 82-годишният мъж е прострелял първо внука си, после жена си и накрая се е самоубил.“

Мотиви и предистория

До момента няма данни за подадени сигнали за домашни конфликти, но разследващите работят по информация за влошени отношения между дядото и внука, свързани с хазартната зависимост на младежа.

По непотвърдени данни внукът е имал притеснения от страна на дядото, че може да заложи семейния дом, който му е бил прехвърлен от покойния му баща.

Наблюдаващият прокурор уточнява:

„Възрастната жена е простреляна с един изстрел, а внукът – с четири.“

Телефонно обаждане преди трагедията

Жената, подала сигнала в полицията, е дъщеря на извършителя.

Преди да сложи край на живота си, мъжът се е обадил на нейния съпруг (зет му) и му казал:

„Всичко е приключило.“

След това контактът с него прекъснал.

Допълнителни детайли

Внукът е работил като охранител

По данни от селото често е организирал шумни събирания, което е създавало напрежение

На място са изпратени екипи на Криминална полиция

Иззети са гилзи и следи от оръжие

Взети са кръвни проби от трите тела, очакват се резултатите от химическата експертиза

Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Пловдив.