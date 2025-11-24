НА ЖИВО
          Прокуратурата с първа официална информация за тройното убийство в Пловдивско

          Снимка: БГНЕС
          Окръжната прокуратура наблюдава досъдебно производство, започнало на 22 ноември, веднага след получаването на сигнал за тежък инцидент в пловдивското село Поповица.

          При първоначалния оглед на двуетажната къща са открити три тела.

          Какво е установено до момента

          На първия етаж са намерени:

          • 82-годишен мъж, седнал, с огнестрелна рана във врата
          • 76-годишната му съпруга, лежаща на легло, с огнестрелна рана в корема

          На втория етаж е открит:

          • 22-годишният им внук, починал от няколко огнестрелни рани

          От полицията съобщават, че:

          „След изчистване на няколко версии, водещата е, че 82-годишният мъж е прострелял първо внука си, после жена си и накрая се е самоубил.“

          ИЗВЪНРЕДНО: Жестоко тройно убийство в Пловдивско ИЗВЪНРЕДНО: Жестоко тройно убийство в Пловдивско

          Мотиви и предистория

          До момента няма данни за подадени сигнали за домашни конфликти, но разследващите работят по информация за влошени отношения между дядото и внука, свързани с хазартната зависимост на младежа.

          По непотвърдени данни внукът е имал притеснения от страна на дядото, че може да заложи семейния дом, който му е бил прехвърлен от покойния му баща.

          Наблюдаващият прокурор уточнява:

          „Възрастната жена е простреляна с един изстрел, а внукът – с четири.“

          Телефонно обаждане преди трагедията

          Жената, подала сигнала в полицията, е дъщеря на извършителя.
          Преди да сложи край на живота си, мъжът се е обадил на нейния съпруг (зет му) и му казал:

          „Всичко е приключило.“

          След това контактът с него прекъснал.

          Ужасяващи подробности за кървавата трагедия в Поповица Ужасяващи подробности за кървавата трагедия в Поповица

          Допълнителни детайли

          • Внукът е работил като охранител
          • По данни от селото често е организирал шумни събирания, което е създавало напрежение
          • На място са изпратени екипи на Криминална полиция
          • Иззети са гилзи и следи от оръжие
          • Взети са кръвни проби от трите тела, очакват се резултатите от химическата експертиза

          Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Пловдив.

