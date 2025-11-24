НА ЖИВО
      понеделник, 24.11.25
          Промени в движението по АМ „Хемус" заради полагане на нова маркировка

          Десислава Димитрова
          От днес до 28 ноември (петък) се въвежда промяна в организацията на движение между 14-и и 71-ви км на АМ „Хемус“ в Софийска област, предаде БТА.

          В рамките на 8:00–17:00 ч. ще се извършва поетапно полагане на маркировка и в двете платна. По време на работата в активната лента ще бъде разположена необходимата техника, а трафикът ще преминава в свободните ленти, уточняват от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

          Мярка за безопасност: временно ограничение по АМ ‘Хемус’ Мярка за безопасност: временно ограничение по АМ ‘Хемус’

          В същия период ще се обновява маркировката и на първокласния път I-8 в района на Нови хан – между 89-и и 103-ти км.

          От АПИ апелират водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, както и да избягват рискови изпреварвания, които застрашават безопасността на останалите пътуващи.

          Промяна в движението по магистрала „Хемус“ Промяна в движението по магистрала „Хемус“

          Шофьорите и транспортните фирми могат да следят актуалната пътна обстановка на сайта api.bg или на денонощния телефон 0700 130 20, припомнят от агенцията.

          В края на октомври приключи ремонтът в платното за София на участъка от АМ „Хемус“ между с. Яна и входа на столицата. Обновеният 8,3-километров участък е с нова настилка, положена геомрежа, подобрено отводняване, както и с нови ограничителни системи, маркировка и знаци.

          

