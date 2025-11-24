Путин към Ердоган: Американският план е близък до договореното в Аляска

Президентът на Русия Владимир Путин проведе телефонен разговор с турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган, в рамките на който двамата лидери обсъдиха развитието на конфликта в Украйна, американските предложения за уреждане на войната и актуални теми от двустранния дневен ред. Това съобщиха от пресслужбата на Кремъл.
Според официалната информация:
Москва: Планът на САЩ е близък до договореното на Аляска
Путин е подчертал пред Ердоган, че американските предложения, в този вид, в който Москва се е запознала с тях, са в съответствие с договореното по време на срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп на 15 август в Аляска.
Руският президент е заявил, че планът на САЩ може да бъде използван като основа за окончателно мирно уреждане.
