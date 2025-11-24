Путин: Предложеният от Тръмп мирен план може да бъде основата на окончателно мирно разрешение на конфликта в Украйна

Президентът на Русия Владимир Путин заяви след преговори с турския лидер Реджеп Таийп Ердоган, че предложеният от американския му колега Доналд Тръмп мирен план може да бъде взет за основа на окончателното мирно разрешение на конфликта в Украйна, предава ТАСС.

- Реклама -

„Проведе се обмен на мнения относно ситуацията около Украйна, включително в контекста на американските предложения за мирно уреждане. Владимир Путин отбеляза, че тези предложения, във версията, която разгледахме, са в съответствие с дискусиите на руско-американската среща на върха в Аляска и по принцип биха могли да формират основата за окончателно мирно уреждане“, се казва в изявлението.

Отбелязва се, че в разговора си с Ердоган Путин е потвърдил интереса на Русия към политическо и дипломатическо разрешаване на украинската криза.

„Реджеп Тайип Ердоган изрази намерението си да окаже всякакво възможно съдействие на преговорния процес и готовността си да продължи да предоставя истанбулската платформа за тези цели“, се казва в изявлението на уебсайта на Кремъл.

Путин и Ердоган се споразумяха и за засилване на руско-турските контакти по украинския въпрос на различни нива. „Обсъдени бяха актуални въпроси на двустранното сътрудничество, с акцент върху по-нататъшното разширяване на търговските и инвестиционните връзки и реализирането на стратегически значими енергийни проекти“, се добавя в изявлението.

Руският президент и турският му колега се споразумяха да продължат да поддържат редовни контакти. „Турският президент сподели впечатленията си от посещението си на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург и срещите си с ръководителите на няколко участващи държави“, се отбелязва в изявлението.