      понеделник, 24.11.25
          Рая Назарян представя България на Кримската парламентарна среща в Стокхолм

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Председателят на Народното събрание Рая Назарян ще вземе участие в Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим, която ще се проведе в Стокхолм, Швеция, съобщиха от пресцентъра на парламента.

          По време на основната пленарна сесия Назарян ще направи официално изказване.

          Участниците във форума ще бъдат приветствани от председателя на Риксдага на Швеция Андреас Норлен и от председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук, а чрез видеопослание към тях ще се обърне и украинският президент Володимир Зеленски.

          От създаването на международната платформа през 2021 г., България неизменно участва в годишните срещи на високо равнище. Очаква се в тазгодишния форум в Стокхолм да се включат над 40 правителствени ръководители, парламентарни представители, както и ключови фигури като зам.-председателя на Европейския парламент Робъртс Зиле, председателя на Интерпарламентарния съюз Тулия Аксън, председателя на ПА на ОССЕ Пере Понс, председателя на ПАСЕ Теодорос Русопулос и председателя на Северния съвет Хелене Бьорклунд.

          Предишното, трето издание на срещата се проведе на 24 октомври миналата година в Рига, събирайки делегации от около 40 държави, сред които и България.

          Назарян: Очаквам ПАЧИС в София да вземе решения за по-силно регионално сътрудничество

          Рая Назарян представлява България на Парламентария форум за демокрация в Брюксел

          Общество

          Младите лекари отново на протест заради неясните промени в бюджета

          Десислава Димитрова -
          Младите лекари – специализанти, излизат на нов протест, недоволни от промените в бюджета, които би трябвало да удовлетворят исканията им за по-добри условия на труд и достойно заплащане.
          Общество

          Света Екатерина – ден на мъдрост, закрила и живи български традиции

          Десислава Димитрова -
          На 24 ноември православната църква почита Света великомъченица Екатерина – една от най-уважаваните жени-светици в християнството.
          Общество

          Промени в движението по АМ „Хемус“ заради полагане на нова маркировка

          Десислава Димитрова -
          От днес до 28 ноември (петък) се въвежда промяна в организацията на движение между 14-и и 71-ви км на АМ „Хемус“ в Софийска област, предаде БТА.

