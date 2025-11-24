Рая Назарян представя България на Кримската парламентарна среща в Стокхолм

Председателят на Народното събрание Рая Назарян ще вземе участие в Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим, която ще се проведе в Стокхолм, Швеция, съобщиха от пресцентъра на парламента.

- Реклама -

По време на основната пленарна сесия Назарян ще направи официално изказване.

Участниците във форума ще бъдат приветствани от председателя на Риксдага на Швеция Андреас Норлен и от председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук, а чрез видеопослание към тях ще се обърне и украинският президент Володимир Зеленски.

От създаването на международната платформа през 2021 г., България неизменно участва в годишните срещи на високо равнище. Очаква се в тазгодишния форум в Стокхолм да се включат над 40 правителствени ръководители, парламентарни представители, както и ключови фигури като зам.-председателя на Европейския парламент Робъртс Зиле, председателя на Интерпарламентарния съюз Тулия Аксън, председателя на ПА на ОССЕ Пере Понс, председателя на ПАСЕ Теодорос Русопулос и председателя на Северния съвет Хелене Бьорклунд.

Предишното, трето издание на срещата се проведе на 24 октомври миналата година в Рига, събирайки делегации от около 40 държави, сред които и България.