      понеделник, 24.11.25
          Реал Мадрид си тръгна само с точка от Елче

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Реал Мадрид си тръгна само с точка от гостуването си на Елче след равенство 2:2 на „Мануел Мартинес Валеро“. 

          Мадридчани на два пъти изоставаха в резултата, но успяха да стигнат до равенството в двубой от 13-ия кръг на Ла Лига. 

          След това равенство Реал Мадрид има само точка преднина пред Барселона на върха в Ла Лига. Елче е 11-и в класирането. 

          В 17-ата минута Рафа Мир овладя пас в наказателното поле, но стреля право в Тибо Куртоа.

          В 29-ата минута Иняки Пеня блесна със спасяване срещу Килиан Мбапе, а три минути по-късно повтори упражнението.

          От Реал Мадрид имаха претенции за игра с ръка в края на първата част, но съдията посочи играта да продължи.

          В началото на втората част Иняки Пеня отрази изстрел на Родриго.

          Херман Валера с пета намери Алейш Фебас в 53-ата минута, който пусна топката покрай излезлия да го спира Тибо Куртоа – 1:0.

          Реал Мадрид успя да изравни в 78-ата минута. След центриране от корнер Джуд Белингам свали за Дийн Хаусен, който прати топката в мрежата на Иняки Пеня отблизо за 1:1.

          В 84-ата минута Алваро Родригес завърши самостоятелния си рейд с гол във вратата на Тибо Куртоа – 2:1.

          Три минути след това в наказателното поле на Елче стана разбъркване, а Килиан Мбапе успя да върне от аутлинията към Белингам, който изравни резултата. Преди гола на англичанина останаха съмнения за нарушение на Винисиус, който разкърви носа на Пеня, но съдията реши, че няма причина попадението да не бъде зачетено.

          В третата минута на добавеното време сантиметри не стигнаха на Гонсало Гарсия да донесе успеха на мадридчани.

          Елче остана с човек по-малко в 96-ата минута след втори жълт картон на Виктор Гарсия.

