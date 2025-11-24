НА ЖИВО
          Русия нанесе „съкрушителен удар" по енергетиката на четири региона в Украйна, десетки хиляди останаха без електричество

          Руската армия нанесе „съкрушителен удар“ по енергийни съоръжения в четири области на Украйна. Десетки хиляди украинци останаха без електричество, съобщава УНИАН, като се позовава на Министерството на енергетиката на Украйна.

          Отбелязва се, че руските удари са засегнали енергийната инфраструктура в Донецка, Харковска, Черниговска и Днепропетровска области.

          „Ситуацията е най-критична в Днепропетровска област, където над 60 000 потребители са без електричество. В Харковска област други 10 000 клиенти са без ток поради атаката“, добавиха от Министерството на енергетиката.

          Ведомството отбелязва, че енергетичните работници работят непрекъснато, за да възстановят електрозахранването възможно най-бързо.

          Министерството също така напомни, че прекъсванията на електрозахранването ще се извършват на ротационен принцип за битовите потребители във всички региони на Украйна на 24 ноември. Промишлеността и предприятията трябва да ограничат потреблението на електроенергия в съответствие с графиците за ограничаване на мощността.

          Укренерго добавя, че 45 населени места в Лвовска област са напълно или частично без ток поради неблагоприятни метеорологични условия.

          „Очаква се електрозахранването на всички клиенти без ток да бъде възстановено до края на деня“, се отбелязва в изявлението.

          Днес във всички региони на Украйна от 00:00 до 23:59 ч. са в сила почасови графици за прекъсване на електрозахранването и графици за ограничаване на мощността за промишлени и бизнес клиенти.

